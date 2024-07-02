张建 胡戈

6月24日，位于长春净月高新技术产业开发区的吉林农业大学传来喜讯，由中国工程院院士、吉林农业大学教授李玉领衔申报的《食药用菌全产业链关键技术创新及应用》项目荣获2023年度国家科学技术进步奖一等奖。

这是东北三省一区通用项目唯一的国家科学技术进步奖一等奖，是校地长期密切合作加快培育新质生产力新的硕果。净月高新区正与吉林农业大学以加快菌物科技成果产业化、推动地方菌物产业发展为目标，紧锣密鼓开展顶层设计谋划产业布局，并通过建设菌物产业科技创新平台、菌物产业发展联盟等一系列举措，共同打造长春净月国际菌物产业创新“硅谷”。

作为国家高新技术产业开发区和国家自主创新示范区，净月高新区科创资源富集，汇集高等院校11所、国家高新技术企业476家、国家重点实验室29个、省级以上技术中心43个、各级技术转移机构44个、一线科研人员近4万人。雄厚的科创实力，优质的营商环境，也是该区加快追“高”逐“新”培育新质生产力的底气所在。

一束“光”，点亮光电产业科技梦想。在刚刚闭幕的2024长春国际光电博览会上，来自净月高新区的多家企业参展。在长春光客科技有限公司展位，近距离无线光通信模块、水下激光通信终端、机载激光通信终端等产品一一呈现；在长春低空经济展区内，展示了低空经济发展思路、示范场景。

“净月高新区不仅培育了长春通视光电技术股份有限公司、吉林求是光谱数据科技有限公司等光电科技企业，还落位了吉林大学‘吉智产业园’、长春理工大学‘芯光产业园’重点园区，让产业基础变得更为雄厚。”净月高新区党工委副书记、管委会主任丁慧东说。

在珩辉光电测量技术（吉林）有限公司，温室气体浓度监测仪就像一只灵敏的鼻子，可以“嗅”出大气中的碳排放浓度变化，精确测量出碳排放量。据公司创办人常帅介绍，利用长春理工大学的技术成果，聚焦环保、能源、交通行业，公司已研发出双波段气溶胶激光雷达、测风激光雷达及高精度温室气体浓度测量仪等序列化产品，可准确反演大气透过率、环境污染源排放、风速风向等数据指标，有望贡献数亿元产值。

在长春芯光产业园，绿树成荫，花香四溢。这个由长春净月高新区下属国企与长春理工大学紧密合作打造的科技园区，孕育着众多深耕光电领域的创新企业。手机成像光谱芯片、内窥镜、腹腔镜手术导航系统……园区自2023年投入使用以来，已吸引52家科技企业入驻。园区负责人殷大鹏说：“园区不仅为科技企业提供优质办公环境，还通过财务、人事代理、法务等服务，提供全方位支持。”

位于园区内的长春光客科技有限公司，以其丰富的无线光通信产品享誉业内。该公司的核心技术团队，由长春理工大学空间光电技术研究所的研究人员组成。“许多企业负责人是高校科研人员，不仅促进科技成果转化，也为青年学子提供更多职业选择。”殷大鹏说。

净月高新区不仅瞄准高技术的“光”，还在瞄准新风口、培育新产业。低空经济是一个万亿级产业，有着巨大的发展空间，被誉为产业新风口。净月高新区充分发挥区域算力支撑、通信服务、产业基础、科技人才等多方面优势，正围绕基础设施建设、标准制定、数据应用、生态集聚、场景示范等方面实施“五项工程”，全力竞逐“天空之城”。

吉林省净发创新投资集团有限公司与北京国电高科科技有限公司（低轨卫星物联网公司）深度合作，合资成立了吉林省天启空间技术有限公司，投资建设了低轨卫星测控站、筑梦星辰航天文旅馆项目，并取得了东北三省低轨卫星信号的经营权和航天文旅品牌的全国独家代理权。

低轨卫星信号在低空经济领域具有十分重要的作用，作为飞行器网络信号的辅助，可以有效提升低空飞行安全。吉林省净发创新投资集团有限公司党委书记、董事长杜峥平介绍，在“长春净月一号”卫星成功发射的基础上，到今年年底前，还将发射“长春净月二号”卫星和“长春净月三号”卫星。

据了解，净月高新区还将继续布局商业航天、低空经济等战略新兴产业，加速推动以5G+卫星为链路基础、以北斗低空编码为数据标准基础的低空经济数字化基础设施建设，为长春低空空域的进一步放开、空域资源的高效管理、典型低空应用的规模化推广提供基础保障。

净月高新区党工委书记周洪亮表示，净月高新区加快创新平台建设，推进公共实验平台、院士工作站、综合试验基地等创新平台建设投用，推动科技成果转化，并继续深化与大校大院大所合作，谋划建设未来农业科创园区，努力让科技创新这个“关键变量”真正成为振兴突破的“最大增量”。

(责编：王震、陈键)

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