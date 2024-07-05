新华社北京7月4日电（记者谢希瑶、唐诗凝）近日，商务部会同相关部门与香港特区政府举行了《关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）联合指导委员会第三次高官会，实质性完成CEPA服务贸易协议新一轮修订磋商，就内地对香港服务贸易领域的开放措施达成了初步共识。对香港具备优势且业界广泛关注的专业服务领域，如法律、金融、建筑及相关工程、视听服务等，将出台新的开放举措，进一步便利香港企业和专业人士在内地发展。

这是记者4日从商务部例行新闻发布会上了解到的。商务部新闻发言人何亚东介绍，2003年以来，内地与香港签署了CEPA及其系列协议，将其构建为具有“一国两制”特色、符合世贸组织规则的高水平自由贸易协议。通过CEPA，内地对香港已全面实现货物贸易自由化，基本实现服务贸易自由化。在服务贸易领域，内地对香港服务业开放部门达153个，占世贸组织全部160个服务贸易部门的95.6%，其中69个部门实现国民待遇，既促进了香港专业服务业发展，也有力支持香港专业人士在内地就业执业。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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