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财经聚焦｜规上工业企业最新指标传递哪些信号？

潘洁
2024年07月06日03:25 | 来源：新华网
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新华社北京7月5日电 题：规上工业企业最新指标传递哪些信号？

新华社记者潘洁、王悦阳

国家统计局日前发布数据显示，1至5月份，全国规模以上工业企业营业收入同比增长2.9%，利润同比增长3.4%，但利润增速比1至4月份回落了0.9个百分点。如何看待当前工业企业效益？诸多指标释放了哪些信号？

“随着宏观政策效应持续释放，市场需求稳步恢复，工业生产平稳增长，规模以上工业企业效益延续恢复态势，利润继续保持增长。”国家统计局工业司统计师于卫宁说。

据统计，今年前5个月，在41个工业大类行业中，有32个行业利润同比增长，占78%，行业增长面比1至4月份扩大2.4个百分点。

工业企业营收也在持续回升。5月份，规上工业企业营业收入同比增长3.8%，在4月份由降转增的基础上，增速进一步加快0.5个百分点。

图片来源：国家统计局

从更长时间维度看，2023年以来，规上工业企业利润修复走出了一条上升曲线。2023年三季度，规上工业企业利润在连续5个季度同比下降后，首次由降转增，目前已实现了连续3个季度的增长。

尽管原材料制造业利润仍在下降，但1至5月份的降幅比1至4月份收窄了4.1个百分点。钢铁行业5月当月实现利润95亿元，同比由亏转盈，扭转了全行业连续3个月当月净亏损的局面；有色冶炼行业受产品价格上涨等因素推动，1至5月份利润增长80.6%，增速比1至4月份加快24个百分点。

“大规模设备更新等政策的出台对钢铁行业有明显拉动作用。”中国钢铁工业协会副秘书长张龙强说，据测算，未来3年，全国每年由此带来的新增钢材消费至少1400万吨。此外，相关配套政策的发布实施也增加了废钢供给，为钢铁企业提供更多原料，降低成本、提高生产效益。

值得注意的是，制造业尤其是装备制造业已经成为工业企业利润增长的重要引擎。

数据显示，1至5月份，制造业实现利润总额19285.7亿元，同比增长6.3%。其中，装备制造业利润同比增长11.5%，增速高于规上工业8.1个百分点，拉动规上工业利润增长3.6个百分点，是今年以来推动规上工业利润增长贡献最大的行业板块。

在位于山东省梁山县的山东水泊智能装备股份有限公司，从自动上料到机器人搬运、激光焊接，再到清理、码垛，各生产环节均由智能生产线智慧调度。

“我们既用这条生产线生产产品，也对外销售智能生产线和解决方案，从‘单轮驱动’变成‘两翼齐飞’。”公司技术负责人申伟说，当前山东企业智能化、数字化改造需求旺盛，公司订单持续增长。

6月3日，一汽锡柴惠山工厂的工人在智能制造车间里工作。新华社记者李尕 摄

“随着新动能的积蓄，工业领域上中下游行业转型升级加快，更多新技术新产品优化供给水平和质量，更好匹配多元化消费需求，产销循环加快，有利于工业企业营收和利润水平改善。”中国宏观经济研究院经济研究所副所长郭丽岩说。

一系列惠企政策正在陆续出炉、加快落地，不断释放经营主体活力——

国务院常务会议研究有效降低全社会物流成本有关工作；国家发展改革委等四部门发布关于做好2024年降成本重点工作的通知；财政部等四部门发布通知，明确实施设备更新贷款财政贴息政策；今年超千家“小巨人”企业将获财政奖补支持……

在7月5日国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，工业和信息化部部长金壮龙表示，将继续抓好钢铁、有色、石化、化工、建材、机械、汽车、电力装备、轻工、电子十大重点行业发展，鼓励支持工业大省“挑大梁”，进一步扩大制造业有效投资，并在优化制造业企业发展环境上下更大功夫。

不可否认的是，当前工业企业效益恢复基础仍不牢固。1至5月份，规上工业企业利润增速比1至4月份回落了0.9个百分点。

一些业内人士认为，利润增速放缓主要因为市场需求复苏弱于供给恢复，工业品价格下行，生产经营成本略有上升，以及部分行业企业竞争性降价等拖累了整体工业企业利润增长。

“当前外部环境复杂严峻，国内有效需求依然不足，工业经济持续回升向好仍面临一些困难挑战。下一步，我们将着力把高质量发展的要求贯穿到新型工业化全过程，扎实推进稳增长、保安全、促升级，巩固和增强工业经济回升向好态势。”金壮龙说。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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