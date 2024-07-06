记者 刘坤

原标题：聚焦新赛道 构筑新优势

【推动高质量发展·权威发布】

如何看待当前工业经济形势？怎样布局新兴产业、未来产业？7月5日，在国务院新闻办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，工业和信息化部有关负责人围绕相关热点问题进行了回应。

工业形成“全、多、大”独特优势

C919大型客机已有6架交付东航，ARJ21新支线飞机共交付139架，“嫦娥六号”实现月背采样返回，国产最大直径盾构机“京华号”投入使用……

工业和信息化部部长金壮龙介绍，近年来，我国布局建设了30个国家级制造业创新中心，覆盖动力电池、人形机器人、高性能医疗器械等领域，建立23个国家自主创新示范区和178个国家高新技术产业开发区，部分重点领域取得一批创新成果。

金壮龙表示，我国工业形成了“全、多、大”的独特优势，即体系全、品种多、规模大。我国拥有41个工业大类、207个中类、666个小类，拥有联合国产业分类中全部工业门类。500种主要工业产品中，我国有220多种产品产量位居全球第一。2023年，我国全部工业增加值达到39.9万亿元，占GDP比重31.7%；制造业增加值占GDP比重26.2%，占全球比重约30%。

“我国工业发展虽然取得长足进步，但总体上讲，仍处在由大变强、爬坡过坎的重要关口，关键核心技术、产业基础能力等方面还存在突出短板，企业特别是中小企业生产经营困难依然较多。”金壮龙说。

今年以来，工业经济运行实现良好开局，呈现持续回升向好态势。1至5月份，规模以上工业增加值同比增长6.2%。5月份，规模以上装备制造业同比增长7.5%，高技术制造业增加值同比增长10%。

“当前，外部环境复杂严峻，国内有效需求依然不足，工业经济持续回升向好仍面临一些困难挑战。我们将扎实推进稳增长、保安全、促升级，巩固和增强工业经济回升向好态势。”金壮龙说，随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，人工智能、人形机器人等领域新赛道不断涌现。工业和信息化部要抓住有利时机，鼓励支持企业率先布局、持续投入，构筑未来发展新优势。

金壮龙表示，新兴产业要培育壮大。对5G、新能源汽车、光伏、锂电池等优势产业，要加快强链延链补链，进一步增强技术优势，扩大市场规模，提升全产业链竞争力。对新材料、人工智能等新兴产业，要继续用好国内大市场和丰富应用场景，系统推进技术创新、规模化发展和产业生态建设，培育一批生态主导力强的领军企业，形成更多能够引领产业升级的新兴支柱产业。

“未来产业要超前布局。”金壮龙说，工业和信息化部将围绕未来制造、未来信息、未来材料等6个方向，特别聚焦人形机器人、脑机接口、元宇宙、下一代互联网、6G等领域，实施一批科研攻关项目，突破一批关键核心技术，形成一批标志性产品，取得一批标志性成果，建设一批企业孵化器。

制造业数字化转型深入推进

数字化转型是制造业高质量发展的重要方向。

工业和信息化部副部长辛国斌介绍，近年来，我国制造业数字化转型取得了积极进展。目前，我国工业机器人装机量占全球比重超过50%，工业互联网实现工业大类全覆盖，培育421家国家级智能制造示范工厂。很多制造业企业插上“数字翅膀”后，比同类企业“飞得更快”、更有效率。

前不久，国务院常务会议审议通过《制造业数字化转型行动方案》，为系统推进制造业数字化转型明确了工作目标和实施路径。

辛国斌表示，工业和信息化部将联合相关部门，以链主企业、专精特新中小企业为重点，优先推动装备制造企业、大宗耐用消费品生产企业和实施大规模设备更新企业进行数字化改造。支持数字化基础较好的企业开展数字化集成应用创新，引导数字化水平较高的企业分级建设一批智能工厂。制定重点行业数字化转型实施方案，“一链一策”开展制造业重点产业链数字化协同改造。支持链主企业、龙头企业开放数据接口，引导供应链企业接入，打造一批数字化供应链。

此外，工业和信息化部将聚焦重点集群、重点园区，建设一批高标准数字园区。畅通园区内数据链、创新链、产业链、供应链，探索园区数字化整体提升路径。继续实施国家先进制造业集群培育提升行动。

累计建成5G基站383.7万个

近年来，我国信息通信业发展较快，战略性、基础性、先导性作用更加凸显。

数据显示，目前，我国累计建成5G基站383.7万个，占全球比重达60%以上，实现了“市市通千兆”“县县通5G”“村村通宽带”；5G行业应用已经融入74个国民经济大类，建成3万个5G行业虚拟专网、300家“5G工厂”，“5G+工业互联网”项目数超过1.3万个。

工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国介绍，我国移动通信探索形成了“超前预研、标准引领、体系创新、网络先行、应用赋能”的发展模式。目前，5G标准必要专利声明量全球占比达42%，5G基站和手机全球市场占有率均超过50%。我国拥有10.9亿网民，形成了全球最大的数字消费市场。

“我们将坚持‘建、用、研’统筹推进。”赵志国说，夯实网络基础设施，稳步推进5G、千兆光网建设；深化融合应用，研究出台“双千兆”网络和应用发展的接续政策，加快建设“5G工厂”；强化技术研发，统筹推进5G-A演进和6G研发创新，超前布局超高速光纤传输和下一代光网络。

(责编：孙红丽、杨迪)

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