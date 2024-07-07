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鼓励更多资金布局创投

孟 飞
2024年07月07日08:59 | 来源：经济日报
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原标题：鼓励更多资金布局创投

　　近年来，我国创业投资行业快速发展，成为落实创新驱动发展战略和服务实体经济的重要资本力量。但同时，行业也面临着资金来源不足、长期资金占比较低等问题，导致对科技企业特别是处于初创阶段科技企业的支持力度不够。

　　日前国办印发的《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》明确提出，多渠道拓宽创业投资资金来源。包括鼓励长期资金投向创业投资、支持资产管理机构开发与创业投资相适应的长期投资产品、扩大金融资产投资公司直接股权投资试点范围等。当前，结合实际需求，可重点做好以下几方面工作。

　　进一步放宽长期资金进入限制。从境外成熟市场看，养老基金、保险资金等长期资金是投资创投基金的主力，但在我国，上述长期资金进入的制度安排仍缺乏统筹设计。因此，可适度放宽部分长期资金投资创投领域的比例限制，鼓励其以组合投资的方式布局。

　　持续加大政策和制度支持力度。资本具有逐利性。为更好促进技术创新和产业升级，可加大政府引导及贷款支持，结合实际设计科学合理的容亏机制，在政策层面解除“投早投小”后顾之忧。同时，探索创投行业税收制度改革，进一步完善支持创投行业发展的税收政策。

　　拓宽多元化资金来源。吸引境外主权财富基金、养老金等长期资金，进入国内私募股权创投领域。同时鼓励慈善基金、捐赠基金等进入创投市场，支持民营企业、家族资本等更多主体参与到创业投资中来。

　　中国经济正在转型升级，为科创企业带来广阔发展空间。期待更多资金布局创投行业，形成良好创投生态，助推中国经济高质量发展，同时也共同分享发展成果。

(责编：郝帅、陈键)
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