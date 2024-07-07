农产品质量安全总体合格率达98%
2024年07月07日09:00 | 来源：经济日报
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原标题：农产品质量安全总体合格率达98%
本报北京7月6日讯（记者李和风）从农业农村部获悉，今年5月份至6月份，农业农村部组织开展了2024年第一次国家农产品质量安全例行监测工作，抽检蔬菜、水果、茶叶、畜禽产品和水产品等5大类产品7835批次样品，总体合格率98%，同比上升0.5个百分点。
目前，农业农村部已将监测中发现的问题通报各地，要求地方有关部门限期查清问题，跟踪开展处置，消除问题隐患。针对重点问题品种，开展药物残留攻坚治理，组织全覆盖建档立卡，开展上市出塘批批速测，强化日常巡查检查，实施月月抽检月月通报，强化督促考核。
(责编：郝帅、陈键)
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