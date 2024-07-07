人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

农产品质量安全总体合格率达98%

2024年07月07日09:00 | 来源：经济日报
小字号

原标题：农产品质量安全总体合格率达98%

　　本报北京7月6日讯（记者李和风）从农业农村部获悉，今年5月份至6月份，农业农村部组织开展了2024年第一次国家农产品质量安全例行监测工作，抽检蔬菜、水果、茶叶、畜禽产品和水产品等5大类产品7835批次样品，总体合格率98%，同比上升0.5个百分点。

　　目前，农业农村部已将监测中发现的问题通报各地，要求地方有关部门限期查清问题，跟踪开展处置，消除问题隐患。针对重点问题品种，开展药物残留攻坚治理，组织全覆盖建档立卡，开展上市出塘批批速测，强化日常巡查检查，实施月月抽检月月通报，强化督促考核。

(责编：郝帅、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中老铁路国际旅客列车开行满1000列次
　　 本报昆明7月6日电（记者徐鑫雨 通讯员雷雨、黄远飞）记者从云南磨憨出入境边防检查站获悉，7月5日，中老铁路国际旅客列车累计开行满1000列次，累计发送旅客达96万人次，其中跨境旅客达22.2万人次，共有来自96个国家和地区的旅客乘坐该列车出行。 中老铁路国际旅客列车自2023年4月13日开行以来，列车停靠时间由最初的90分钟压缩至现在的52分钟，出入境人数从最初每日约300人增长到约700人，出入境人员从最初27个国家和地区增长到96个国家和地区。…
蓝皮书：我国区域生态气候状况趋好
　　中国气象局发布《中国气候变化蓝皮书（2024）》。人民网 王雅蝶摄 人民网北京7月6日电 （欧阳易佳、王雅蝶）日前，中国气象局举行新闻发布会，发布并解读《中国气候变化蓝皮书（2024）》（以下简称《蓝皮书》）。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部