原标题：我国推进新型工业化取得新成效

本报讯（记者李芃达）在国新办7月5日举行的新闻发布会上，工业和信息化部部长金壮龙用“全、多、大”3个字，总结近年来我国推进新型工业化取得的新进展、新成效。

体系全，我国拥有41个工业大类、207个中类、666个小类，拥有联合国产业分类中全部工业门类；品种多，500种主要工业产品中，我国有220多种产品产量位居全球第一；规模大，2023年我国工业增加值达到39.9万亿元，占GDP比重31.7%，制造业增加值占GDP比重26.2%，占全球比重约30%。

制造业高端化、智能化、绿色化步伐加快。2023年，高技术制造业占规模以上工业增加值比重达15.7%。重点工业企业数字化研发设计工具普及率达80.1%、关键工序数控化率达62.9%。2021年至2023年，万元工业增加值用水量下降20.3%。2023年大宗工业固废综合利用量约22亿吨，利用率达到54%。

产业科技创新能力持续提升。30个国家级制造业创新中心建设完成，覆盖动力电池、人形机器人、高性能医疗器械等领域，建立23个国家自主创新示范区和178个国家高新技术产业开发区。

我国战略性新兴产业占GDP比重约13%，成长空间和潜力巨大。对5G、新能源汽车、光伏、锂电池等优势产业要加快延链补链强链，增强技术优势，扩大市场规模，提升全产业链竞争力。对新兴产业，要继续用好国内大市场和丰富应用场景，系统推进技术创新、规模化发展和产业生态建设，培育一批生态主导力强的领军企业。

金壮龙表示，下一步将聚焦人形机器人、脑机接口、元宇宙、6G、量子科技等领域，实施一批科研攻关项目，突破一批关键核心技术，形成一批标志性产品，取得一批标志性成果，建设一批企业孵化器。支持有条件的地区先行先试，开发典型应用场景，探索建设未来产业先导区，培育更多高新技术企业、独角兽企业和专精特新中小企业。

(责编：郝帅、陈键)

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