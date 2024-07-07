沈 慧

原标题：为建设科技强国贡献力量

全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会近日在北京召开。李德仁院士和薛其坤院士获得2023年度国家最高科学技术奖。

翻开历届国家最高科学技术奖获奖者名单，一个个响亮的名字熠熠生辉：吴文俊、袁隆平、吴孟超、孙家栋、程开甲、于敏……他们把个人梦想融入中华民族伟大复兴的壮阔征程，在祖国大地上树起了一座座科技创新的丰碑，也为广大科技工作者树立了矢志创新、科技报国的典范。

今天，面对百年未有之大变局，我们比任何时候都更需要科技创新，比任何时候都更需要科技人才。广大科技工作者要以获奖者为榜样，心怀“国之大者”，锐意进取、追求卓越，努力创造出无愧时代、不负人民的新业绩。

勇当高水平科技自立自强排头兵，要厚植爱国情怀。科学成就离不开精神支撑，爱国情怀是科学家的精神之魂，也是激励众多优秀科学家自强不息的强大力量。“始终把国家需要作为一生追求”，黄旭华隐姓埋名30年，潜心参与核潜艇研制，为国家造出“大国重器”；“学到本事就要给国家作贡献”，因为这份信念，李德仁带着发展中国遥感测绘技术的使命毅然回国，破解了测量学的百年难题……新时代新征程，广大科技工作者要继承和发扬老一辈科学家心怀祖国、服务人民的优秀品质，自觉把学术追求融入建设科技强国的伟大事业，心无旁骛搞研究，踔厉奋发、勇毅前行，努力开创中国科技事业的崭新局面。

勇当高水平科技自立自强排头兵，要勇攀科技高峰。党的十八大以来，我们党坚持把科技创新摆在国家发展全局的核心位置，我国科技事业取得历史性成就，但原始创新能力还相对薄弱，一些关键核心技术仍受制于人。对此，广大科技工作者一方面要面向世界科技前沿，积极开展基础研究、原创性研究，在独创独有上下功夫，努力作出更多“从0到1”的成果；另一方面也要面向经济主战场、面向国家重大需求和人民生命健康，在破解一些关键核心技术难题上担当作为。

勇当高水平科技自立自强排头兵，要淡泊名利、潜心深耕。非淡泊无以明志，非宁静无以致远，科学上没有平坦的大道，许多“顶天立地”的科研成果背后往往是科学家们数十年如一日的坚守和付出。据统计，2020年度国家科技奖获奖项目的平均研究时间是11.9年，其中研究时间10年到15年的项目占比38.9%。勇攀科技高峰，广大科技工作者既要敢为天下先，也要守得住清贫、耐得住寂寞、坐得住“冷板凳”，唯有如此，才能在奋斗实干中不断书写创新奇迹。

一代人有一代人的使命，一代人有一代人的担当。当前，我国正处在抢占科技制高点的关键时期，建设世界科技强国的号角已经吹响，期待广大科技工作者迎难而上，努力肩负起时代赋予的重任，为建设科技强国作出更大贡献。

(责编：郝帅、陈键)

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