都 芃

工业和信息化部日前印发的《工业互联网专项工作组2024年工作计划》（以下简称《工作计划》）提出14大任务类别共49项重点工作。其中，实施标识“贯通”行动被提到重要位置，系列举措将推动工业互联网标识解析赋能千行百业。

工业互联网标识解析体系促进产业链上下游数据互通、信息共享，已成为工业互联网的重要纽带和神经系统，为提升产业链供应链韧性和安全水平提供新路径。今年初，工业和信息化部等十二部门印发《工业互联网标识解析体系“贯通”行动计划（2024—2026年）》，此次《工作计划》进一步落实相关举措。

《工作计划》提到，增强国家顶级节点多标识兼容、体系监测、应急保障等能力，支持企业、园区、行业、地方建设和接入标识解析二级节点。对此，中国信息通信研究院数字基建业务平台——北京泰尔英福科技有限公司（以下简称“泰尔英福”）研发中心首席专家张发振分析，目前，国家顶级节点已初步实现多标识体系对接兼容，但由于我国工业门类众多，不同行业均有自己的标识编码，标识互联、数据互通仍需持续推进。

“标识互联一方面要扩大标识应用范围，通过标识‘贯通’行动进一步扩大与主要行业和场景的标识服务互联；另一方面应加大数据互通和应用，加强已互联标识体系的服务接入，推广数据标准及模型，加强数据安全和隐私保护能力，加速促进数据互联互通及应用。”张发振说。

为推动标识解析由“建”到“用”，《工作计划》提出持续深化标识在各环节、各行业、各领域的规模化应用，特别提到加快推进轻工、食品、纺织等与标识解析深度融合，打造供应链金融、全产业链追溯、数字化营销等典型应用标杆。

例如，在泰尔英福与抚州高新区数字经济发展有限公司的合作中，双方将标识解析应用于有机白壳鸡蛋溯源，取得良好效果。

传统的鸡蛋追溯体系往往存在信息不完整、追溯链条断裂等问题，导致消费者难以了解全过程信息，影响产品信誉和市场竞争力。通过应用标识解析可改善这一状况。在饲养环节，企业可以对饲料原料、添加剂等进行标识，跟踪饲料生产质检和使用情况，确保饲料安全；在养殖环节，家禽的养育过程会被分配唯一标识码，企业可记录养殖流程和数据，确保过程的可追溯性；在生产运输环节，每批鸡蛋的生产时间、批次号、生产线、运输状态、位置等信息都能得到准确记录、呈现。消费者最终可以通过扫描鸡蛋包装上的标识码，查询鸡蛋生产、加工、运输等环节在内的全过程信息。这一溯源系统应用后，企业相关成本降低约20%，市场竞争力显著增强。

除了持续推进行业应用不断走深走实，《工作计划》还提出加快主动标识载体建设，推动基于标识解析的可信工业资产服务网络建设。相较于被动标识，主动标识可以承载工业互联网标识编码及其必要的安全证书、算法和密钥，能提供更加丰富且高质量的数据。张发振介绍，主动标识应用场景更丰富，覆盖行业更广，切入环节更深，更显著体现标识应用价值，有助于推动标识解析体系规模化发展。“目前主动标识载体广泛应用于工业安全生产、绿色低碳管理、城市数字治理、智能交通设备、共享经济等场景。”张发振说。

基于主动标识载体，可信工业资产服务网络还能实现工业资产的可信认证及数据确权，推动工业固定资产可视可管可控，释放工业数据资产要素价值，促进我国数字经济高质量健康发展。

(责编：王震、陈键)

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