马春阳

原标题：债券型基金成为基金新发“主力”

相关数据表明，受上半年债券型基金优异表现带动，债券型基金成为上半年新发市场“主力军”。

公募排排网数据显示，6月份，发行基金数量、发行份额环比均有大幅增长。按基金成立日期统计，截至6月30日，6月份合计发行公募基金119只，发行份额1751.70亿份，平均发行份额14.84亿份。与5月份相比，发行基金数量增长26.60%，发行份额增长73.35%，平均发行份额增长38.05%。

从上半年来看，基金发行数量、份额呈现同比双增长。数据显示，上半年合计发行公募基金626只，同比增长2.45%；发行份额6607.08亿份，同比增长25.60%；平均发行份额10.59亿份，同比增长21.17%。同时，今年上半年截止日份额为6574.70亿份，与基金发行份额差距较小，这意味着大部分基金募集符合预期。

数据显示，截至6月30日，上半年发行债券型基金204只，占发行基金总量的32.59%；发行份额5368.75亿份，占发行份额总量的81.26%。

对于上半年基金发行升温的原因，排排网财富理财师负责人孙恩祥认为，一是债券市场持续走牛，叠加投资者风险偏好下降，债券基金备受投资者追捧，带动了基金公司发行债券基金的热情；二是当前A股市场整体估值处于历史低位，配置价值大幅提升，引发了部分投资者的抄底热情；三是海外市场大涨，叠加QDII基金表现不俗，带动了投资者全球资产配置需求提升；四是基金公司在产品上的持续创新，尤其在指数型基金方面，为投资者提供了更丰富、多元化的投资工具，对基金发行起到了助力作用。

在股票基金方面，数据显示，截至6月30日，上半年发行股票基金229只，因普遍发行份额偏小，股票基金总体发行份额近664.41亿元，占发行份额总量的10.06%。但值得关注的是，股票基金截止日份额达708.45亿元，超出发行份额，这说明投资者对股票基金的投资热情逐步回升。

“年内股票基金发行主要以指数基金为主。近几年公募管理人发行了众多细分赛道指数基金，其中以热门主题被动指数基金为主，以宽基指数型基金及指数增强型基金为辅，这种现象是由供给与需求两端共同促成的。权益市场在过去几年经历了多轮大幅波动、许多主动管理权益基金表现不如同期被动指数权益基金，这让不少基民转向投资被动指数基金。”上海证券基金评价研究中心基金分析师汪璐说。

记者还注意到，作为近年来的创新金融产品，公募REITs（不动产投资信托基金）仅在今年上半年的成立数量和募资规模就已超去年全年。今年上半年，共有华夏华润商业REIT、中金印力消费REIT等9只REITs成立，总募资规模达236.56亿元。而去年全年，共有6只REITs成立，总募资规模为201.42亿元。

中国基金业协会发布的最新一期公募基金市场数据显示，截至今年5月底，公募基金总规模又上了一个台阶，达到31.24万亿元，相比4月份增长4648.14亿元。公募基金总规模首次突破31万亿元。

展望下半年，多位业内人士认为基金发行有望继续升温，债券型基金或仍是基金公司布局的重点。一家中型基金公司相关负责人对记者表示，鉴于目前的市场环境，今年公司整体的重点都是围绕纯债和“固收+”产品来进行布局。

汪璐认为，指数基金仍有很大的发展空间。我国资本市场的发展将带来越来越丰富的投资机会，投资者的投资需求也在不断丰富和增长，指数化产品可以更快、更好地满足投资者不断增长的多样化投资需求。

“下半年基金发行市场或出现一定的分化，呈现明显头部效应，意味着大型基金公司和过往业绩表现良好的基金公司可能会有更多的发行机会，而中小型基金公司或业绩表现不佳的基金公司可能会面临更大的挑战。”孙恩祥说。

(责编：罗知之、陈键)

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