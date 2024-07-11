原标题：我国交通运输综合实力大幅跃升

【推动高质量发展·权威发布】

长期以来，我国交通运输事业从小到大持续发展，交通成为中国现代化的开路先锋。在国务院新闻办公室7月10日举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，交通运输部、国家邮政局、中国民航局和国家铁路局相关负责人就交通运输高质量发展的有关情况进行了介绍。

基础设施不断完善

新中国成立以来，几代人逢山开路、遇水架桥，建成了交通大国，正在加快建设交通强国。今年是党中央、国务院印发《交通强国建设纲要》的第五年，五年来，我国交通运输基础设施得到不断完善。

交通运输部部长李小鹏表示，目前，我国综合立体交通网总里程已突破600万公里，其中，“6轴7廊8通道”主骨架已经基本成形。

“‘6轴7廊8通道’是《国家综合立体交通网规划纲要》中所明确的综合立体交通网的主骨架。‘6轴’是指京津冀、长三角、粤港澳和成渝双城经济圈之间的主要通道，也是我国交通的主通道；‘7廊’是指西部陆海走廊等7条走廊；‘8通道’是沿边通道等8条通道。”李小鹏表示，“6轴7廊8通道”主骨架覆盖了全国超过80%的县，服务了全国90%左右的经济和人口。

数据显示，截至2023年年底，我国铁路营业里程达15.9万公里，其中高铁超过4.5万公里；全国公路通车里程543.68万公里，其中高速公路达18.36万公里；内河航道通航里程12.82万公里，港口生产性码头泊位达22023个；民用运输航空机场总数259个，其中年旅客吞吐量千万人次及以上的运输机场数量达38个。

“总的来说，《交通强国建设纲要》印发五年来，我国交通运输综合实力又实现了大幅跃升，综合立体交通网特别是主骨架、主干道建设取得了巨大成就。”李小鹏表示，下一步，交通运输部门将加快打通堵点卡点，为畅通国民经济循环作出新的贡献。

客货运输不断发展

交通运输基础设施的持续完善，进一步促进了客货运输的不断发展。五年来，人民群众出行更加舒适便捷，货物运输更加顺畅高效。

长期以来，航班的准点与否，颇受社会各界关注。对此，中国民航局局长宋志勇表示，航班正常不仅影响广大旅客的出行体验，更能反映出民航整体运输组织是否高效、顺畅，是体现民航高质量发展的重要指标。

提升航班正常率，核心是要提升民航的运行效率。近年来，民航部门通过优化空域结构，增加空域容量，有效缓解了航班快速增长带来的空域紧张问题，同时构建全国、区域、机场三级民航运行协同体系，持续提升航路容量和航班流量的匹配效率，并推进新技术的应用，提升运行效率。

宋志勇介绍，通过这些工作的开展，民航的航班正常率连续6年超过80%。今年上半年，在航班量同比增长13.4%的情况下，航班正常率达86.37%。

此外，方便快捷的邮政和快递服务也成为群众生活不可缺少的一部分，2023年全国快递业务量超1320亿件，今年上半年已经完成800亿件，较去年同期增长23%。

国家邮政局局长赵冲久介绍，邮政快递业是门到门的物流，在运输过程中，干线运输很重要，末端运输也非常重要。在畅通快递服务群众“最后一公里”方面，邮政快递业做了大量工作，取得了一系列非常好的成效。

“不仅服务网络更加便捷、服务实体经济更加有力、发展基础更加牢固，而且为民服务也更加有效。”赵冲久表示，接下来，邮政快递业将紧紧围绕推动行业高质量发展，坚持数字化和智能化赋能行业，加强寄递网络建设，进一步提升群众满意度。

科技创新不断强化

五年来，我国交通基础设施建设技术得到整体跃升，装备研制取得突破，智慧交通步伐加快，交通科技创新有力推动了产业升级。

在铁路领域，自主化、智能化、绿色化技术加速创新应用，高铁技术树起国际标杆。国家铁路局局长费东斌表示，“复兴号高速列车”获得国家科技进步奖特等奖，CR450科技创新工程取得重大突破，前一阶段中车研制的新能源机车也首次系列下线。

在民航领域，目前以传统通用航空和新型无人机产业为基础的低空经济正在蓬勃发展。数据显示，我国持有现行有效的民用无人驾驶航空器运营合格证的无人机企业总数超1.4万家，持有无人机操控员执照的人数超22.5万人。

在邮政领域，科技强安工程正在加快实施。赵冲久表示，邮政快递业开展了行业智能安检、智能视听监控的技术开发和应用，实现了邮件快件寄递的动态可跟踪、隐患可发现、事件可预警、风险可管控、责任可追溯。

新技术的创新应用带动着交通运输大规模设备更新。李小鹏介绍，交通运输大规模设备更新是交通运输部今年的重点工作之一，这既有利于扩大投资、完善基础设施、推动产业升级，也有利于节能降碳和促进降低物流成本。

数据显示，截至2023年年底，全国拥有铁路机车2万多台、营运汽车1200多万辆、水上运输船舶约12万艘、公共汽电车近70万辆。

“交通运输部将加快实施老旧营运柴油货车淘汰更新、老旧营运船舶报废更新、城市公交车电气化替代、老旧机车淘汰更新、邮政快递老旧设备替代、物流设施设备更新改造和标准提升行动这七方面内容。”李小鹏表示，下一步，交通运输部将加强领导、协同配合，完善政策、加快落实。

（本报记者 訾 谦）

(责编：罗知之、陈键)

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