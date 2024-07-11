原标题：6月份CPI同比上涨0.2%

本报北京7月10日电（记者董蓓）国家统计局10日发布的数据显示，6月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.2%，涨幅比上月回落0.1个百分点；环比下降0.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点。1至6月平均，全国CPI比上年同期上涨0.1%。

国家统计局城市司首席统计师董莉娟解读数据时指出，6月份，消费市场供应总体充足，全国CPI环比季节性下降，同比继续上涨。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅与上月相同。

食品价格同比下降2.1%，降幅比上月扩大0.1个百分点，影响CPI同比下降约0.39个百分点。非食品价格同比上涨0.8%，涨幅与上月相同，影响CPI同比上涨约0.64个百分点。

6月份，受国际大宗商品价格波动及国内部分工业品市场需求不足等因素影响，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）环比有所下降，由上月上涨0.2%转为下降0.2%；同比下降0.8%，降幅比上月收窄0.6个百分点。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经