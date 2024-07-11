人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

6月份CPI同比上涨0.2%

2024年07月11日09:08 | 来源：光明日报
小字号

原标题：6月份CPI同比上涨0.2%

本报北京7月10日电（记者董蓓）国家统计局10日发布的数据显示，6月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.2%，涨幅比上月回落0.1个百分点；环比下降0.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点。1至6月平均，全国CPI比上年同期上涨0.1%。

国家统计局城市司首席统计师董莉娟解读数据时指出，6月份，消费市场供应总体充足，全国CPI环比季节性下降，同比继续上涨。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅与上月相同。

食品价格同比下降2.1%，降幅比上月扩大0.1个百分点，影响CPI同比下降约0.39个百分点。非食品价格同比上涨0.8%，涨幅与上月相同，影响CPI同比上涨约0.64个百分点。

6月份，受国际大宗商品价格波动及国内部分工业品市场需求不足等因素影响，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）环比有所下降，由上月上涨0.2%转为下降0.2%；同比下降0.8%，降幅比上月收窄0.6个百分点。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
让阅读点亮梦想之光 多方助力青少年教育行稳致远
　　少年智则国智，少年强则国强。在建设教育强国的进程中，在青少年成长的过程中，阅读的重要性不言而喻。…
共绘智能未来 信息互通与AI融合加速社会进步
　　剪辑、摄像：人民网记者 王天乐 实习生罗睿鸣 人民网北京7月10日电 （记者许维娜、王红）“在信息洪流中，信息互通如同一座桥梁，不仅促进了价值的创造与流通，更在无形中拉近了人与人之间的距离。”2024年（第二十三届）中国互联网大会召开期间，深圳黄鹂智能科技有限公司CEO刘志在接受人民网专访时探讨了信息技术及人工智能对社会发展的深远影响。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部