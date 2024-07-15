由中国科学院深圳先进技术研究院牵头、行业龙头企业参与组建的国家生物制造产业创新中心7月14日在深圳启动建设。该中心将围绕国家重大战略，强化关键共性技术协同攻关，构建产业协同创新生态，建设生物制造产业创新高地。

记者从当天的启动建设仪式上了解到，当前，生物制造日益成为战略性新兴产业之一。针对生物制造产业发展面临的源头创新能力不强、关键共性技术支撑不足等问题，国家生物制造产业创新中心将建设自动化生物制造平台、跨尺度生物多模态验证平台、生产工艺高通量开发平台、中试放大及生产质量管理规范GMP平台、大规模载体制备与质控平台、生物信息计算支撑平台6个技术平台，为加速突破产业前沿技术瓶颈提供硬件支撑，并围绕绿色低碳、生物农业、医疗健康领域，推动一批示范性成果转化，打造关键技术领先、产业链条完善、竞争优势突出的生物制造产业集群。

中国科学院深圳先进技术研究院副院长、国家生物制造产业创新中心主任刘陈立表示，该中心的重点任务是聚焦生物制造小试、中试放大阶段，探索将科研成果转化从实验室到企业的线性转化模式转变为非线性互动模式，推动我国生物制造产业高质量发展。

据悉，该中心2023年7月获国家发展和改革委员会批准组建。（记者陈宇轩）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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