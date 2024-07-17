余颖

原标题：平台企业创新引擎动力澎湃

平台经济是一项涉及政府、社会、企业等多方面的系统工程。政府应持续提升常态化监管水平，社会各界应为平台经济发展营造良好舆论环境，平台企业自身则需不断提升核心竞争力。

“起猛了，看到熊猫吃火锅、长颈鹿开赛车了”……最近，一组以动物为主角的短视频在网上流传，效果堪比好莱坞动画大片。其实，这些都是快手旗下“可灵”生成的视频。可灵支持文生视频和图生视频，还可自动续写，将视频延长至约3分钟。目前，有大量外国网友“求”可灵内测机会，国内申请测试人数近70万。

平台企业悄悄推动的变革不只这一件。7月1日起，北京市民可以在美团等平台使用医保账户购药，24小时线上下单买药、医保个账支付、外卖半小时配送到家，极大方便了消费者。除了北京，上海、东莞、上饶等城市参保人员也可在美团使用医保账户。在互联网平台努力下，各地正逐步解决24小时药店经营难的问题。

在海外，中国企业同样乘风破浪。很多人听说过抖音海外版TikTok，但知道“Temu”的人较少。该APP以2.69英镑的太阳镜、0.99美元的指甲护理套装等商品“香迷糊”了老外，一些爆款动辄“已售10万+”。

Temu是拼多多的海外版。依托国内强大的制造能力和物流基础，这款APP一上线便赢得海外消费者青睐。截至2023年12月份，Temu的海外独立访客数量达4.67亿，仅次于亚马逊，位居全球第二，帮助国内超过10万家中小制造企业成功拓展海外市场。

不盘点不知道，一盘点真不少。这几年，平台企业多项创新业务取得亮眼成绩，显示2020年以来的平台经济专项整治取得明显成效。对于专项整治，社会各界既有理解支持，也存在误读和过度解读。从初衷来讲，专项整治旨在以规范促发展，期望引导平台经济行稳致远；从效果来看，专项整治推动企业跳出无序竞争和低质量内卷，激发企业创新的决心与勇气，拓展了新空间。由此可见，只有企业真正摆脱强制“二选一”、大数据杀熟等不正当竞争的利益诱惑，才能在提供医保支付等民生福祉上拓展出更多空间，催生出诸如可灵、Temu这样的新技术、新模式。

平台经济因创新而生，靠创新而兴。党中央一再强调大力发展数字经济，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手，为平台经济指明了发展方向。我们要从全局高度认识和推动数字经济高质量发展，提升平台企业创新能力，促进平台经济持续健康发展。这是一项涉及政府、社会、企业等多方面的系统工程，哪一个链条都不能脱节。政府应持续提升常态化监管水平，亮起规则明确的“红绿灯”；社会各界应为平台经济发展营造良好舆论环境，减少不必要的误解和质疑；平台企业则需严格遵守法律法规，积极履行社会责任，同时持续加大创新投入，不断提升自身核心竞争力，以适应愈加激烈的国际竞争态势，满足老百姓对美好生活的向往。

(责编：杨曦、陈键)

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