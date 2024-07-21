人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

海南，春潮拍岸正扬帆

2024年07月21日08:50 | 来源：新华社
小字号

2022年4月12日，习近平总书记来到海南洋浦国际集装箱码头小铲滩港区，同现场作业人员、挂职干部代表等亲切交流。

　　4月的洋浦，阳光明媚，波光粼粼。不远处高塔林立，一艘艘货轮在泊位上有序装卸，港通四海、货畅其流、天地辽阔。

　　习近平总书记伫立岸边，在了解港口建设发展情况后强调，振兴港口、发展运输业，要把握好定位，增强适配性，坚持绿色发展、生态优先，推动港口发展同洋浦经济开发区、自由贸易港建设相得益彰、互促共进，更好服务建设西部陆海新通道、共建“一带一路”。

　　“习近平总书记对洋浦发展非常关注，对洋浦港建设给予了重要指导。”洋浦经济开发区管委会首席规划师林光明清晰地记得，习近平总书记在同大家交流时提到，2010年4月他就来过这里。“他说，早在任职于福建期间，他就已经关注洋浦，一直以来都很牵挂这个地方。”

　　洋浦是海南自贸港建设的先行区、示范区、“样板间”，在自贸港建设中被赋予多项独有或先行先试的政策。

　　“总书记对洋浦国际集装箱码头二期建设指导得非常具体，还勉励大家再接再厉。”海南港航控股有限公司党委书记、董事长王善和当时就在现场，“他的讲话深深鼓舞着在场每一个人，更加坚定了我们建设西部陆海新通道国际航运枢纽的信心。”

　　远洋巨轮的汽笛，鸣响在全球航线，奏响中国全方位对外开放的强音。

　　先后完成40多项制度创新，建成港口码头泊位53个，码头设计通过能力达1.2亿吨/年……洋浦，这个昔日名不见经传的小渔村，逐步成长为海南及我国高水平对外开放的一扇“窗口”。

　　这次考察中，习近平总书记深情嘱托，“解放思想、开拓创新，团结奋斗、攻坚克难，加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港，让海南成为新时代中国改革开放的示范”。

　　海风吹拂，春潮涌动。新时代新征程，海南正向更高起点、更深层次改革开放挺进！

　　总策划：傅华、吕岩松

　　总监制：霍小光

　　策划：孙承斌、郭建业

　　监制：赖向东、张晓松

　　记者：张辛欣、赵叶苹、燕雁

　　编辑：朱思明、张惠慧、虞东升、张浩波

　　海报：殷哲伦

　　新华社第一工作室出品

(责编：王仁宏、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国 | 三大维度看懂中国造船业进入“高度景气区间”
　　
“七下八上”防汛关键期 这些知识要知道
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部