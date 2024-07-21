2022年4月12日，习近平总书记来到海南洋浦国际集装箱码头小铲滩港区，同现场作业人员、挂职干部代表等亲切交流。

4月的洋浦，阳光明媚，波光粼粼。不远处高塔林立，一艘艘货轮在泊位上有序装卸，港通四海、货畅其流、天地辽阔。

习近平总书记伫立岸边，在了解港口建设发展情况后强调，振兴港口、发展运输业，要把握好定位，增强适配性，坚持绿色发展、生态优先，推动港口发展同洋浦经济开发区、自由贸易港建设相得益彰、互促共进，更好服务建设西部陆海新通道、共建“一带一路”。

“习近平总书记对洋浦发展非常关注，对洋浦港建设给予了重要指导。”洋浦经济开发区管委会首席规划师林光明清晰地记得，习近平总书记在同大家交流时提到，2010年4月他就来过这里。“他说，早在任职于福建期间，他就已经关注洋浦，一直以来都很牵挂这个地方。”

洋浦是海南自贸港建设的先行区、示范区、“样板间”，在自贸港建设中被赋予多项独有或先行先试的政策。

“总书记对洋浦国际集装箱码头二期建设指导得非常具体，还勉励大家再接再厉。”海南港航控股有限公司党委书记、董事长王善和当时就在现场，“他的讲话深深鼓舞着在场每一个人，更加坚定了我们建设西部陆海新通道国际航运枢纽的信心。”

远洋巨轮的汽笛，鸣响在全球航线，奏响中国全方位对外开放的强音。

先后完成40多项制度创新，建成港口码头泊位53个，码头设计通过能力达1.2亿吨/年……洋浦，这个昔日名不见经传的小渔村，逐步成长为海南及我国高水平对外开放的一扇“窗口”。

这次考察中，习近平总书记深情嘱托，“解放思想、开拓创新，团结奋斗、攻坚克难，加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港，让海南成为新时代中国改革开放的示范”。

海风吹拂，春潮涌动。新时代新征程，海南正向更高起点、更深层次改革开放挺进！

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(责编：王仁宏、陈键)

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