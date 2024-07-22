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我国拟培育万亿规模节水产业

2024年07月22日21:51 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月22日电 国家发展改革委等部门关于加快发展节水产业的指导意见22日对外发布。指导意见提出，到2027年，节水产业规模达到万亿，培育形成一批“专精特新”小巨人企业，初步建立以企业为主体、市场为导向、创新为动力、产学研用相结合的节水产业发展格局。

　　指导意见明确，到2035年，培育一批百亿级龙头企业，节水技术工艺、产品装备制造和管理服务达到世界先进水平，节水型生产生活方式全面形成。

　　指导意见提出，落实水资源刚性约束制度。水资源严重短缺地区、地下水超采地区应当严格控制高耗水产业项目建设，禁止新建并限期淘汰不符合国家产业政策的高耗水产业项目。强化重点领域节水管理。从严控制洗浴、洗车、洗涤、宾馆等高耗水服务行业用水，积极推行水循环、梯级利用。此外，完善节水市场机制。全面实行非居民用水超定额累进加价和居民生活用水阶梯水价制度，合理确定阶梯水量。

　　指导意见还提出，利用中央预算内投资既有专项资金，对符合条件的水污染治理、水资源节约等项目予以支持。利用中央财政水利发展资金，鼓励节水产业发展和技术创新。中央财政和地方政府联动支持用水消费品以旧换新和高效节水器具普及。

(责编：胡永秋、袁勃)
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