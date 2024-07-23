新华社北京7月22日电（记者吴雨）降息了！22日上午，新一期贷款市场报价利率（LPR）发布，1年期和5年期以上LPR双双下降10个基点。

这是LPR年内第二次下降，将进一步降低企业、居民融资成本，有望提振消费和投资。

中国人民银行先后发布3个公告：7天期逆回购操作调整为固定利率、数量招标，利率下调10个基点至1.7%；适当减免中期借贷便利（MLF）操作质押品，增加可交易债券规模；1年期LPR降至3.35%，5年期以上LPR降至3.85%，均较上一期下降10个基点。

这一系列操作影响了金融市场从短期到中长期的利率走势。中国人民银行为何选择在这个时点降息？

今年上半年，我国国内生产总值（GDP）同比增长5.0%，运行总体平稳、稳中有进。但当前经济运行中的困难挑战有所增多，特别是国内有效需求不足的问题比较突出。

上海金融与发展实验室主任曾刚表示，降息可以刺激投资和消费潜力，此次中国人民银行的降息举措，传递出稳增长、促发展的政策信号。

降息降的是贷款利息，也就是融资成本。融资成本的变化可以影响企业的盈利能力和投资决策，更关系着百姓的钱袋子和消费能力。

以房贷利率为例，6月全国平均新发放房贷利率为3.45%，同比下降66个基点，处于历史最低水平。此次LPR下降或将引导房贷利率进一步下行。

对存量房贷借款人而言，也能享受LPR下降带来的好处，自重定价日后利息负担会有所减轻。今年以来5年期以上LPR已累计下降35个基点，按房贷本金100万元、30年期、等额本息估算，每月可节省利息支出约200元，利息总额可节省超过7万元。

22日的一系列操作中，还有一个变化引人关注。

7天期逆回购操作不再采用价格招标，其利率直接由中国人民银行确定，成为主要政策利率，利率传导机制改革的信号明显。

近年来，实际贷款利率下降幅度大于LPR降幅，这说明部分金融机构的报价利率“不实在”，明显偏离实际最优惠客户利率。纠正这一问题需要进一步健全市场化的利率调控机制。

中国人民银行行长潘功胜近期在2024陆家嘴论坛上明确表示，以短期操作利率作为主要政策利率，淡化其他期限货币政策工具的政策利率色彩，逐步理顺由短及长的传导关系。

22日，7天期逆回购操作利率下调10个基点，随后报出的LPR迅速作出反应，跟随7天期逆回购操作利率同幅调整。可见，LPR报价已转向更多参考短期政策利率，我国利率市场化改革在持续显效。

最新发布的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》就深化金融体制改革进行一系列部署，明确提出“畅通货币政策传导机制”。这对下一步利率市场化改革提出更高要求，也承载了更多期待。

从政策利率到金融机构报价利率，再到实际贷款利率，需要通过改革疏通传导机制。期待政策精准落地，进一步降低企业和居民融资成本，拉动投资和消费增长，持续为经济发展添动力。

(责编：王震、陈键)

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