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按下纳税信用“修复键” 助力经营主体“焕生机”

2024年07月24日16:51 | 来源：中国网 东海资讯
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原标题：按下纳税信用“修复键” 助力经营主体“焕生机”

良好的纳税信用是企业诚信经营、长远发展的“金字招牌”，国家税务总局菏泽经济开发区税务局积极推进纳税信用修复工作，引导纳税人及时纠正违规失信行为、消除不良影响，帮助企业增信添赋，为企业合法生产经营提供足量发展空间。

“没想到一次资金周转困难，竟让公司业务发展陷入被动，多亏税务人员的耐心指导，及时帮助我们修复了纳税信用等级，摆脱了困境。”菏泽市鑫砂建材科技有限公司会计张子保激动地说。

菏泽市鑫砂建材科技有限公司是一家商品混凝土生产与销售企业，由于企业资金问题，未能及时缴纳税款，导致2024年度纳税信用等级被评为D级。税务人员了解到情况后，第一时间安排纳税信用专员“一对一”对企业进行纳税信用修复专项指导，同时向企业讲解“银税互动”相关政策，帮助企业用良好的纳税信用等级向银行申请低息贷款，解决了燃眉之急。

“信用得到修复，货款也能及时回流兑现，心里悬着的石头终于落了地，真的太感谢了!”顺利获得“银税互动”贷款后，该企业负责人于业鹏如释重负。

为营造更优营商环境，菏泽经济开发区税务局鼓励和引导纳税人利用纳税信用修复机制改善纳税信用等级，以税收大数据为支撑，对企业进行“信用画像”，并打造集“信用查询、信用预警、信用修复、信用激励”等职能于一体的“纳税信用顾问团”，对于符合修复纳税信用条件的企业，开展“线上+线下”双效联动，精准推送税收政策，宣讲纳税信用等级知识，提供“银税互动”各项服务举措，指导和帮助纳税人主动纠正纳税失信行为，助力企业管好信用、用好信用，真正实现税法遵从度和企业满意度的“双重提升”。

下一步，菏泽经济开发区税务局将继续落实便民办税、惠企利民的各项举措，进一步提高纳税人守信意识和税法遵从度，努力营造崇信守法的营商环境，持续提升纳税人缴费人的获得感和满意度。

(责编：董童、李源)
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