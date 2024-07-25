新华社北京7月25日电（记者宋晨）大气环境监测卫星首次实现全球全天时1PPM高精度二氧化碳柱浓度探测；陆地生态系统碳监测卫星实现对森林植被高度、生物量、叶绿素荧光的定量遥感探测，提升我国和全球森林碳汇监测能力。记者25日从国家航天局获悉，两星今日起正式投入使用，将对大气环境与陆地生态系统开展监测。

大气环境监测卫星是世界首颗采用激光主动探测手段的高精度大气环境遥感卫星，利用主动激光、高光谱、多光谱、高精度偏振等多种手段综合观测，可对大气细颗粒物、污染气体、温室气体、云和气溶胶以及陆表、水体等环境要素开展大范围、连续、动态、全天时综合监测。

陆地生态系统碳监测卫星又称“句芒号”，是世界首颗森林碳汇主被动联合观测的遥感卫星，通过激光、多角度、多光谱、超光谱、偏振等综合遥感手段，探测植被生物量和植被生产力，同时满足地理测绘、灾害评估、农情遥感等需求。

两星在轨测试期间，在生态环境、林业和草原、地理测绘、气象、农业、应急减灾等多个领域，均展示了良好的应用效果。两星投入使用后，将对大气环境与陆地生态系统开展监测，为建设美丽中国，有力应对全球气候变化，实现“碳达峰、碳中和”目标提供重要的数据支撑。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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