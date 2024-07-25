深圳用电负荷首次突破2300万千瓦
2024年07月25日19:49 | 来源：新华社
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南方电网深圳供电局发布数据显示，7月25日13时35分，深圳电网用电负荷达2313.4万千瓦，历史首次突破2300万千瓦，也是连续第四年突破2000万千瓦，较去年最高负荷增长4.8%。
今年以来，深圳市经济发展持续稳健向好，尤其是进入7月份，叠加暴雨、高温等极端天气偏多，电网负荷和全市用电量持续快速攀升。7月以来，除周六日外，工作日深圳最高负荷均保持在2000万千瓦以上。
经济向好发展是今年深圳电力负荷屡创新高的一大因素。今年截至7月24日，深圳全社会用电量643.3亿千瓦时，同比增长8.4%。其中，第二产业、第三产业分别为303.9亿千瓦时、233.3亿千瓦时，分别同比增长10.3%、5.8%。
今年以来，深圳规上工业增加值增长超10%，重点行业和重点企业保持高速增长，拉动工业用电量快速增长。截至7月24日，第二产业中，工业用电量290.9亿千瓦时，同比增长10.3%，其中的制造业用电量239.2亿千瓦时，同比增长9.9%。
南方电网深圳供电局表示，将持续协同发电、电网、需求“三端”发力，通过加强负荷分析预测、优化电网运行方式等措施，确保电网安全稳定运行和电力可靠供应。（记者 王丰）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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