原标题：巴黎奥运会开幕在即：中国大屏电视热销法国

四年一度的全球顶级体育赛事奥运会即将在法国巴黎拉开序幕，全球目光聚焦法国，无处不在的“中国制造”引人瞩目。

抵达巴黎的那一刻，机场的中文标识就是“遇见中国”的开始。在机场高速和环城高速上，中国企业海信的广告牌非常醒目，这些一个又一个的缩影成为“行走巴黎 遇见中国”的生动写照。

赛场外，来自中国制造的大屏电视深受法国当地消费者的追捧，为当地消费者提供了大屏视听观赛的品质选择。据海信法国公司总经理刘韬介绍，今年1至6月，海信电视在法国市场的销售额同比增长20.8%，其中100寸电视市场份额排名第一，激光电视销售量同比增长87%。

“在法国家庭中，电视处于很重要的位置，使用率能达到94%，比电脑的使用率还高。法国消费者喜欢新的技术和新的产品，喜欢大屏幕、绿色低碳技术，而不是一台普通的电视。我们的激光电视和100寸大屏电视契合了这种消费需求。” 刘韬表示，自2014年海信进入法国市场以来，凭借技术创新与本土化产品研发获得了当地消费者的认可，10年时间海信家电产品在当地市场份额持续增长。在他看来，海信的增长只是中国制造在法国市场表现的一个缩影，如今的中国制造已经具备了足够的实力和自信为全球消费者提供更加优质、高效、便捷的产品和服务。

赛场内外，更有不少中国制造为赛事的顺利运转提供重要保障。从来自桐乡企业的懒人沙发，到来自广州企业的乒乓球、上海企业的乒乓球台，再到山东造柔道垫和碳纤维自行车、来自河北企业的举重器材，中国制造以其技术创新、绿色低碳、品质等优势再次出圈，在国际舞台上大放异彩。

(责编：曹淼、李源)

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