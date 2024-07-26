新华社北京7月25日电（记者吉宁）过去3年，北京累计吸引了3700多家首店落地，全市新开商业面积超400万平方米。这是记者日前从北京市召开的新闻发布会上了解到的信息。

北京市商务局局长朴学东介绍，2021年7月，北京等城市获批率先培育建设国际消费中心城市。3年来，北京加速聚集优质消费资源，不断优化消费地标供给，积极构筑潮流消费高地，持续营造便利开放消费环境等，培育建设国际消费中心城市取得了一定成效，北京的城市竞争力排名、世界500强企业总量、服务业增加值、离境退税商店数量、国际国内航班直达城市数量等多项指标居全国首位。

记者了解到，目前，北京累计认定老佛爷、星巴克等26家消费类跨国公司地区总部，率先设立全国首家境外来宾支付服务示范区，推动重点商圈、景点、4星级以上酒店等外卡POS机布放工作，覆盖率超95%，离境退税商店超过1000家；5A级景区达到10家；856个一刻钟便民生活圈已建设验收422个，服务1930余个社区、840余万居民。

朴学东说，下一步北京将加快建立商品消费比较优势，着力壮大新型消费，实施好绿色智能消费品和汽车以旧换新政策，促进家电、汽车等大宗消费。用好首店政策，吸引更多知名品牌首店落地北京。

(责编：王震、陈键)

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