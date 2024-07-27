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上市公司投资理财更趋审慎

2024年07月27日08:43 | 来源：经济日报
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原标题：上市公司投资理财更趋审慎

　　今年以来，A股上市公司理财热情有所降温，出现数量、金额和品种“三降”趋势，特别是过去备受青睐的信托理财产品认购规模大幅缩水。

　　上市公司理财为何“退烧”？理财结构出现哪些变化？如何提升上市公司资金使用效率？记者就相关问题采访了业内专家学者。

　　信托理财降温

　　近日，海信家电发布公告表示，2023年6月28日至2024年7月4日期间，公司及公司的非全资附属公司空调营销公司、冰箱营销公司（作为认购方）订立陕国投信托理财协议，以认购陕国投信托理财产品，认购金额为22.3亿元。

　　除海信家电外，今年以来，网宿科技、绿岛风、迪阿股份等多家上市公司发布公告，披露认购信托理财产品情况。

　　谈及部分上市公司青睐信托理财产品的原因，光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为，国内存款、理财产品收益率下行，净值波动加大，推动上市公司寻求多元投资。同时，随着近年来监管持续强化，信托业规范化、专业化程度快速提升。此外，信托理财产品具有投资范围广、投资品种丰富、收益相对高、团队专业化等优势，也是吸引上市公司的因素。

　　尽管部分上市公司出手阔绰，但上市公司购买信托理财产品的热情整体呈降温态势。同花顺iFinD金融数据显示，截至7月19日，有35家上市公司认购107笔信托产品，总金额为44.7亿元，相比去年同期认购规模缩水约一半。

　　“信托理财‘退烧’，既是监管政策调整和引导的结果，也是上市公司现金管理策略调整的结果。”南开大学金融发展研究院院长田利辉表示，近年来，监管部门加强对上市公司理财行为监管，要求上市公司更加注重资金的安全性和流动性，避免过度投资高风险理财产品。与此同时，随着市场利率下降和部分信托产品违约，上市公司风险意识增强。

　　从投资期限来看，赎回周期较短的信托产品受欢迎度有所增加。同花顺iFinD金融数据显示，目前市场上有39笔年内认购的信托理财产品赎回周期较短，委托期不超半年。“偏好短期信托理财产品，是上市公司现金管理兼顾流动性、收益性、灵活性和稳健性的需要。”田利辉表示，短期信托理财产品灵活性较高，上市公司可根据市场情况和自身需求，随时调整投资策略。此外，短期理财产品受市场波动影响较小，收益相对稳定。

　　注重资金安全

　　不仅是信托理财，今年以来，上市公司整体理财热情大幅降温。同花顺iFinD金融数据显示，截至7月19日，年内共有753家上市公司购买理财产品，共计6012笔，认购金额4116.83亿元；而去年同期有923家上市公司购买理财产品，共计9882笔，认购金额8188.92亿元。

　　“上市公司投资理财热情下降，是多方面因素共同作用的结果。”周茂华表示，一是存款、理财产品等金融资产收益率普遍下降，且金融资产价格波动增大；二是复杂经营环境下，部分上市公司面临经营压力，需要更多资金用于日常运营。

　　监管部门鼓励上市公司现金分红、增持回购，也一定程度影响上市公司理财购买行为。

　　从产品类型来看，结构性存款、银行理财产品规模相比去年同期均有所下降，但仍然是上市公司的主要认购对象。

　　同时，上市公司持有券商理财的比重有所增加。数据显示，截至7月19日，有36家上市公司认购券商理财产品，金额达107.11亿元；去年同期有20家上市公司认购券商理财产品，金额为79.23亿元。

　　“结构性存款和中低风险银行理财产品稳定性较高，券商固收类产品如收益凭证等也具有较高的收益率、较好的安全性和向上的收益弹性，容易受到上市公司青睐。”田利辉表示，上市公司呈现出明显的审慎现金管理和风险控制倾向，有助于上市公司保持财务稳健，增强风险抵御能力。

　　提升使用效率

　　长期以来，市场对上市公司理财行为不乏争议之声。部分上市公司投资中高风险产品，遭遇大额亏损，被质疑不务正业；还有个别上市公司数年不分红，却时常大手笔购买理财产品，备受投资者诟病。

　　“对上市公司理财行为需要辩证看待。”前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，一方面，部分上市公司现金流较充裕，通过理财投资，能够让闲置资金获得资本增值，提升公司盈利能力和股东收益，只要做到依法依规，无可厚非。另一方面，也有部分上市公司贪大求多，过度投资且理财能力不足，导致主营业务发展受阻，甚至出现巨额亏损拖累公司整体业绩，损害公司及股东利益。

　　田利辉表示，要进一步提升上市公司资金使用效率，监管部门还应继续加强对上市公司财务行为的监管和指导，完善相关法律法规，规范上市公司理财行为，防止资金滥用。（记者李华林）

(责编：方经纶、申佳平)
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