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立足县域特色产业 为乡村振兴注入动力

人民网记者 黄盛
2024年07月29日08:33 | 来源：人民网
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乡村要振兴，产业必振兴，产业振兴需要发展乡村特色产业。

在业内人士看来，乡村产业是根植于县域，以农业农村资源为依托，以农民为主体，以农村一二三产业融合发展为路径的惠农富农产业。如何立足县域农业资源、挖掘乡土资源，在“土特产”上下功夫，实现特色产业高质量发展？

中国农业科学院作物科学研究所副研究员何毓琦在日前举办的2024中国康保荞麦产业推广季新闻发布会上，以荞麦产业为例进行了分析。

何毓琦表示，乡村产业内涵丰富、类型多样，农产品加工业提升农业价值，乡村特色产业拓宽产业门类，休闲农业拓展农业功能。这其中，荞麦作为县域的特色产业，可以用作食品产业制作。由于荞麦粉蛋白含量非常高，其制作的面食口味筋道又独特，因此倍广泛用于制作面包、面条、面饼等面食。近年来新兴的一种蔬菜荞麦芽菜质地柔软、口感爽脆，深受广大消费者喜爱。荞麦产业链长，覆盖面广，目前比较常见的是荞麦饮品。比如，荞麦酒、荞麦茶、荞麦蜂蜜以及荞麦醋、酱油等各种调料。

何毓琦介绍说，“独出前门望野田，月明荞麦花如雪。”在我国唐代诗人白居易笔下，荞麦这一农作物，其花如同一片晶莹的白雪，颇具感染力。如今，荞麦花被视为浪漫的象征，它代表恋人、纯洁、柔弱、美丽及耕耘收获。在县域农业中，荞麦产业又与文旅资源加速融合，让乡村经济更加多元。

另据何毓琦介绍，荞麦产业链不断升级，能够激发农户的种植热情，而通过农文旅结合，能够探索荞麦一二三产业发展的新路径，让荞麦产业促进农民增收。县域持续深化荞麦产业链延伸，通过引进精深加工企业、打造特色旅游品牌、强化科技支撑等方式，能够提升荞麦产业的竞争力与附加值。

(责编：郭思邈、吕骞)
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