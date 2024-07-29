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资金面有望平稳跨月 年内降准仍可期待

刘 琪
2024年07月29日09:01 | 来源：证券日报
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原标题：资金面有望平稳跨月 年内降准仍可期待

临近月末，中国人民银行（以下简称“央行”）加大资金面呵护力度。

从7月25日开始，央行公开市场业务交易公告中的措辞由前一天的“为维护银行体系流动性合理充裕”变为“为维护月末银行体系流动性合理充裕”，同时加大逆回购投放力度。7月25日、7月26日，央行分别开展2351亿元、3580.5亿元逆回购，对冲到期量后，逆回购口径分别实现净投放1861亿元、2990.5亿元。

值得一提的是，从以往来看，央行逆回购操作的最小变动单位都是10亿元，而上周央行逆回购操作规模则变得“有零有整”，除了前述的2351亿元、3580.5亿元外，7月22日至7月24日逆回购操作规模分别为582亿元、2673亿元、661亿元。中信证券研报认为，这表明央行对流动性的调控更加精准，DR007（银行间市场存款类机构7天期回购加权平均利率）等市场利率围绕7天逆回购利率的波动幅度可能更加平稳。

除逆回购外，央行在7月25日还较为罕见地开展月内第二次MLF（中期借贷便利）操作，操作规模为2000亿元，以保持资金面稳定。

浙商证券首席经济学家李超在接受《证券日报》记者采访时认为，MLF操作惯例每月15日开展（节假日顺延），本次选择在7月25日增加一笔操作，或是考虑积极呵护短期资金面。7月23日、7月24日，临近月末时点，资金面略有收紧。考虑到月末两周政府债券发行体量也相对较大，以及后续央行潜在的卖债操作对流动性的扰动，银行或有投标MLF需求，央行释放资金维护资金面平稳，为机构提供中长期资金支持。

中国货币网数据显示，7月26日，DR001（银行间市场存款类机构隔夜质押式回购利率）较前一日的1.7693%下行至1.6995%，DR007则较前一日的1.9168%微升至1.9197%。

光大银行宏观市场部研究员周茂华对《证券日报》记者表示，这主要反映出月末金融机构对短期资金需求增加。从央行近期的一系列操作来看，通过灵活开展逆回购、增加MLF操作，能够满足市场合理资金需求、稳定市场预期，平抑短期资金面波动。预计央行月末仍然会维持一定投放力度，资金面有望平稳跨月。

从未来几个月来看，8月份至12月份MLF到期规模分别为4910亿元、5910亿元、7890亿元、14500亿元及14500亿元。

除了较大规模的MLF到期外，银河证券研报分析，根据各地方政府披露的三季度债券发行计划测算，8月份、9月份各类地方政府债券总发行规模分别为10698亿元、7420亿元，因此仍有进一步释放中长期流动性的必要，降准也可能会到来，幅度可能在25个基点至50个基点。

平安证券首席经济学家钟正生认为，下半年降准仍可期待。因MLF到期规模将逐步放量，且政府债融资规模将会提升，基于弥补基础货币缺口、稳定货币供应规模、改善商业银行流动性指标的需要，央行有必要全面降准25个基点至50个基点，释放5000亿元至10000亿元资金。

(责编：罗知之、陈键)
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