人民网记者 乔雪峰

在铁路部门里有这样一支队伍，他们每日行走在千里铁道线上，对换轨地段、钢轨接头等进行焊轨作业，将钢轨“无缝连接”，确保旅客列车和货物运输的安全，提高设备质量和行车舒适度，这就是钢轨焊接工，他们被称为钢轨“接骨大师”。

当前，铁路暑运正在如火如荼地进行着，守护铁路设备安全、确保列车安全通行成为钢轨“接骨大师”们的首要任务。

60岁的毛华是中国铁路沈阳局通辽工务段通辽重点维修车间的一名钢轨焊接工，自1980年入路以来，他在工作岗位上一干就是41年。2024年暑运，对于毛华来说还有着不一样的含义，这将是他从事工务工作40多年来的最后一个暑运，因为再有3个月，他就要退休了。

“每年4月至10月份是焊轨作业的黄金时段，钢轨焊接最重要的就是控制好温度，不管天气多热，都要观察好轨温变化和控融时间。”毛华蹲在离焊口最近的位置一边观察着时间一边说道。“除锈、切割、对轨、推瘤、打磨”这些钢轨焊接程序已经深深地印在了毛华的脑中，融入进他的血液里。虽然快退休了，但在今年的道岔大修、更换长轨施工等集中会战，毛华主动请缨，努力站好最后一班岗。

通辽工务段管辖大郑、通让、通霍、珠珠、霍白等18条正线，正线延展长达2400余公里，管内设备复杂，维修工作量大。“现在火车不断提速，煤炭运量持续加大，就会给钢轨线路造成伤损，我们工作量也随之多了起来，但只要需要我，不管什么时间我都能准时到位。”据统计，一年来毛华和他的作业组已经完成近200余个焊头任务。娴熟的焊接技巧，善于钻研的毛华生动地诠释了爱一行、钻一行、精一行的工作准则。

进入7月下旬，炽热的阳光照射在钢轨上面升起层层热浪。“进入伏天，虽然气温又闷又热，但是大家一定要戴好护目镜、手套和专业的防护服，防止火星、铁屑等飞溅到身上。”每次毛华总要在现场多说一句。

放好坩埚，盖上坩埚帽，毛华手里拿着喷枪将焊剂点燃，融化的钢水灌入砂模中，温度瞬间升到2000多摄氏度。虽然被烤得脸上通红，但“接骨大师”们的眼睛却紧盯着焊头位置，生怕出现什么闪失。

过了一会儿，只见多余的铁水从两边溢流口流到接渣盘内，随后大家按照分工开始拆模、推瘤、打磨等程序有条不紊地进行着。

“钢轨的焊接程序比较复杂，要求质量高，对轨尖点预留在1.8—2.3毫米之间，3分预热、4分半拆模、7分40秒推瘤，每一项程序严格控制时间。”施工结束后，毛华满脸汗珠的毛华收拾好机具后，和工友们撤离线路，乘车赶往下一个焊轨的地段。

(责编：郭思邈、吕骞)

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