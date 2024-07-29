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暑期消费场景“焕新” 多地密集发放文旅消费券

2024年07月29日09:02 | 来源：证券日报
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原标题：暑期消费场景“焕新” 多地密集发放文旅消费券

　　本报记者 李春莲

　　见习记者 梁傲男

　　暑期到来，旅游市场再迎出游高峰。7月份以来，各地纷纷抢抓暑期消费季机会，发放文旅等领域消费券，加大补贴力度，推动消费市场“乘势而上”。据《证券日报》记者统计，截至7月28日，已有浙江、四川、广东、广西等地结合本地市场特色，拿出真金白银促消费扩内需，助推消费市场蓬勃发展。

　　具体来看，成都市发放3000万元“暑来成都 乐游天府”文旅消费券；延吉市投入500万元发放“大学生暑期旅行‘就’在延吉”专属政府消费券；广东省发放总计800万元的文旅消费惠民补贴券；广西壮族自治区投入财政资金1.8亿元，围绕暑期惠购、夏日焕新、欢乐假日等三大版块7个“潮”主题，推出超300场次暑期促销主题活动；浙江推出9项措施促进暑期文旅消费，举办“缤纷夏日 浙里好玩”夏季文旅消费季活动……

　　今年以来，各地积极恢复和扩大消费，消费潜力逐步释放，对经济增长的拉动效应明显增强，为推动经济恢复向好发挥了重要作用。国家统计局最新数据显示，上半年，最终消费支出对经济增长贡献率为60.5%，拉动GDP增长3.0个百分点。

　　中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力对《证券日报》记者表示，发放消费券的直接经济效应体现在促进消费需求上。在暑期这样的传统消费旺季，发放消费券能直接增加消费者购买力，促进商品和服务销售，对于提振零售业、餐饮业、娱乐业等消费领域都有显著作用。

　　为了抢占暑期旅游市场的高地，各地纷纷铆足劲、出新策，不仅推出了新线路和特色内容，还推出了景区门票减免、半价优惠以及限期免费开放等措施。文化和旅游部相关负责人表示，今年，各地将在暑期举办超4000项约3.7万场次文旅消费活动，推出发放消费券、票价优惠、消费满减、折扣套餐等惠民措施，多地还针对大学生等群体推出景区免票和优惠政策。

　　闻旅创始人周海涛接受《证券日报》记者采访时表示，对旅游企业来说，要以更大力度吸引消费者。企业应聚焦产品与服务升级，提供高性价比的产品。

(责编：罗知之、陈键)
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