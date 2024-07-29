熊 悦

原标题：中小银行发力数字化转型 打造差异化竞争优势

在银行业净息差承压、国有大行业务持续下沉等背景下，中小银行的经营状况与未来发展备受关注。7月27日举行的2024年第十二届中小银行发展高峰论坛（以下简称“论坛”）上，来自城商行、农商行、数字银行、金融科技公司、行业协会等各方机构的高管、专家，就目前中小银行数字化转型的实践，以及面临的机会、挑战和应对策略展开探讨。

根据国家金融监督管理总局数据，截至2024年6月末，城商行、农村金融机构的总资产占银行业金融机构的总资产比例分别为13.7%、13.4%。同时，4490家（截至2023年12月末数据）银行业金融机构法人中，这两类中小银行的数量最多，是我国银行业系统的重要组成部分。

相比于国有大行和股份制银行，中小银行具备熟悉下沉市场、组织决策较为扁平等优势，但同时也面临资金实力较弱、物理网络覆盖不足、风险控制能力较低、品牌影响力较小等短板。“数字化转型就是中小银行突破地域局限，弥补自身短板的一个重要机会。”亚洲金融协会创始秘书长、中国银行业协会原专职副会长杨再平在论坛上表示。

财达证券企业融资总部董事总经理姚辑表示：“如何以科技创新手段和数字化思维促进产品创新、模式创新、制度创新，提升客户服务质效，实现错位竞争、降低成本、防范风险，是中小银行面临的共同挑战，也是重大机遇。”

根据论坛上多位银行高管的介绍，目前城商行的数字金融实践呈现出多点开花的局面，应用场景涉及商业银行的业务经营、内部管理以及客户服务等多个领域。从业务角度来看，则包括客户数字化、产品数字化、渠道数字化、营销数字化等。

例如，北京银行副行长王健表示，推动传统业务线上化智能化是近年来北京银行推进数字金融工作的重要内容之一。天津银行副行长郑可认为，中小银行发展数字金融本质上是围绕银行三大功能结算、存款和贷款来开展的，通过数字化转型，中小银行能够有效提升业务效率、降低成本。

同时，多数中小银行在发展数字金融的过程中仍面临较大的困难和挑战。廊坊银行副行长陈树军认为，一是体现为部分中小银行管理层没有充分认识到数字金融的重要性，因此缺乏战略层面上的数字金融发展规划；二是在组织架构和人才保障上，中小银行的能力较为薄弱；三是数字化策略的执行层面，部分中小银行因缺乏落地应用，造成数字化工程建设的投入产出不成正比；最后，中小银行还面临资源投入的挑战。

论坛上，郑可还提及中小银行发展数字金融对复合型人才的需求，他表示：“既要懂业务，又要懂科技。这是现在中小银行格外需要的一类人才。”

打通科技人员与业务人员之间的壁垒，苏商银行的人才结构安排可供行业参考。苏商银行副行长储兵介绍，该行吸纳的人才主要来自传统银行、互联网科技公司和金融科技公司三方。为打通科技人员与业务人员之间的壁垒，该行采用科技人员与业务人员合署办公，同时科技人员参与业务部门考核的方式解决这一问题。由此，科技人员也会逐步了解业务层面的情况，进而成为复合型人才。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经