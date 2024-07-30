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制造业转型升级再加速 释放高质量发展新动能

人民网记者 王绍绍
2024年07月30日08:45 | 来源：人民网
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制造业是立国之本、强国之基。近年来，我国新型工业化扎实推进，制造业高端化、智能化、绿色化发展步伐加快，数字化转型加速推进，工业现代化水平不断提高，推动经济高质量发展迈上新台阶。

我国工业生产较快增长，装备制造业支撑作用明显。国家统计局最新数据显示，上半年，全国规模以上工业增加值同比增长6.0%，制造业增长6.5%。装备制造业增加值增长7.8%，高技术制造业增加值增长8.7%，增速分别快于全部规模以上工业1.8和2.7个百分点。

制造业规模持续扩大、占比稳步提升、结构不断优化，重要产业链供应链安全保障能力增强，呈现上半年经济运行鲜明亮点。

在广东潮州，一批技改项目和新产品研发项目投入运营，联合上下游企业和相关研发单位的先进陶瓷材料创新中心成功组建，带动产业链协同创新，高技术陶瓷产业集群轮廓日渐清晰；在西安南郊的半导体工厂里，每天有数千名员工工作，数百辆物流车辆穿梭往返，半导体和集成电路产业迅猛发展；在安徽芜湖，某处厨热智能家电产业园上空，一架架无人机盘旋，数台检测设备同步高效运行，通过5G网络向“智慧大脑”实时反馈各产区生产场景，为转型优化、提质增效集聚源源动力。

随着制造业高端化、智能化、绿色化步伐加快，装备制造业活力不断增强，有力支撑规上工业利润增长。国家统计局数据显示，上半年，装备制造业利润同比增长6.6%，拉动规上工业利润增长2.2个百分点，对规上工业利润增长的贡献率超六成。装备制造业利润占规上工业的比重为35.0%，同比上升1.0个百分点，今年以来比重持续上升，规上工业利润行业结构不断改善。

一批大国重器相继亮相。百万千瓦水轮发电机组白鹤滩水电站顺利投产；“华龙一号”三代核电机组全面建成投运并实现“走出去”；国产首制大型邮轮实现主发电机动车；“飞天探海”，向世界展示“中国硬科技”。装备制造业持续向中高端迈进，为工业经济高质量发展注入强劲动能。

产业向“新”向“绿”转型态势更加明显，能源结构优化加快升级。集成电路、服务机器人、新能源汽车、太阳能电池等智能绿色新产品表现亮眼，产量均保持两位数增长，助推经济高质量发展增添“绿色”新动能。

河北开展“点线面”制造业技术改造升级工程，滚动实施多项技改项目，通过设备更新、产线智改、流程绿色，推动全产业链垂直改造和关键环节数据互联互通；在江苏盐城，6兆瓦海上风电机攻克关键技术难题，风电装备规上企业数量已达41家，海上风电在高端装备制造能力达到国际领先水平；浙江加快建设新型电力系统，推动实施“风光倍增计划”，新增风光装机565万千瓦，助力清洁能源装机快速增长。

“作为实体经济的根基，制造业规模持续扩大、占比稳步提升、结构不断优化，重要产业链供应链安全保障能力增强，既是上半年经济运行的突出亮点，也是下半年稳定增长的重要支撑。”业内专家说。

随着信息技术与传统制造业深度融合，我国制造业数字化和智能化水平加速提升，智慧产业链供应链广泛落地应用。上述专家介绍，传统制造行业正在将人工智能、大数据、云计算、5G、物联网等信息技术与制造业全过程、全要素加快融合，关键领域实现自主可控，跨领域技术交叉融合，传统产业不断从中低端迈向中高端水平，大力提高了我国制造业的核心竞争力，为构筑现代化产业体系打下了更为牢固的基础。

制造业是实体经济的主体，是国民经济的命脉，要扎实推进制造业转型升级走深走实，国家统计局相关负责人表示，下阶段要把高质量发展要求贯穿到新型工业化全过程，在转方式、调结构、提质量、增效益上“卯足劲、下功夫”，努力扩大制造业有效投资，加快培育新质生产力，不断巩固和增强工业经济回升向好态势，为我国从制造大国迈向制造强国积蓄动力。

(责编：郭思邈、吕骞)
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