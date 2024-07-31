原标题：上半年全国规模以上文化企业营收同比增长7.5%

本报北京7月30日电（记者董蓓）国家统计局30日发布的数据显示，上半年，全国规模以上文化及相关产业企业（简称“文化企业”）实现营业收入64961亿元，比上年同期增长7.5%。

上半年，文化领域九大行业营业收入延续一季度全面增长态势。其中，文化装备生产、内容创作生产、新闻信息服务3个行业营业收入实现较快增长，分别为10.4%、10.2%和9.8%，增速分别快于全部规模以上文化企业2.9个、2.7个和2.3个百分点。文化辅助生产和中介服务、创意设计服务、文化传播渠道、文化投资运营、文化娱乐休闲服务、文化消费终端生产6个行业营业收入同比增速介于3.7%至7%。

文化新业态行业保持快速增长。上半年，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入27024亿元，比上年同期增长11.2%，快于全部规模以上文化企业3.7个百分点。文化新业态行业对全部规模以上文化企业营业收入增长的贡献率为60.5%。

文化企业盈利能力稳步提升。上半年，规模以上文化企业实现利润总额5250亿元，比上年同期增长8.9%，增速快于一季度3.1个百分点。营业收入利润率为8.08%，比上年同期提高0.11个百分点，比一季度提高1.27个百分点。

国家统计局社科文司高级统计师张鹏表示，上半年，各地区各部门深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，不断健全文化产业体系和市场体系，提升文化服务效能，丰富文化产品供给，文化消费市场持续活跃，文化企业发展平稳向好，文化领域各行业延续全面增长态势，文化新业态保持快速增长，文化企业盈利能力稳步提升。

(责编：罗知之、陈键)

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