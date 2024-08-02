原标题：今年前两批“两重”建设项目清单已下达

本报北京8月1日讯（记者顾阳）国新办1日举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会透露，党的十八大以来，国家发展改革委认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，切实履行宏观管理和经济综合协调部门职责，全面深化经济体制改革，努力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

国家发展改革委副主任赵辰昕从宏观经济治理体系、科技创新体制机制、市场体系建设、开放型经济新体制、社会事业改革创新、坚持总体国家安全观等方面，对我国发展改革工作成效进行了概括。他表示，我国充分发挥国家发展规划战略导向作用，加强政策协调配合，扎实开展与宏观政策取向一致性评估，宏观调控的前瞻性、针对性、有效性不断提高。多年来，我国一直是世界经济增长的最大动力源，对世界经济增长贡献率超过30%。

如何用好超长期特别国债支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，备受各方关注。国家发展改革委副秘书长张世昕表示，国家发展改革委会同30个部门和单位建立完善工作机制，统筹推进“硬投资”和“软建设”重点任务，高质量做好“两重”建设各项工作。目前，今年前两批“两重”建设项目清单已下达。同时，结合项目投资，抓紧制定出台“软建设”配套政策和改革举措，持续优化制度供给，促进实现“两重”目标。

《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》印发1年多来，民营经济保持稳定向好发展态势。今年上半年，我国规模以上私营工业企业工业增加值同比增长5.7%，增速比去年同期高3.8个百分点。截至6月末，登记注册的民营企业数量达5500余万户，同比增长7.8%。国家发展改革委副秘书长袁达表示，下一步将从加大政策支持、破除准入壁垒、强化法治保障等方面入手，充分发挥民营经济发展壮大部际联席会议制度作用，坚持致力于为民营经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策，促进民营经济持续健康发展。

近年来，党中央部署了一系列区域发展重大战略，我国区域协调发展取得积极进展。国家发展改革委副秘书长肖渭明说，根据新形势新要求，将不断谋划完善重在落实的区域规划和政策体系，支持各地更好发挥共性和个性优势，推动京津冀、长三角、粤港澳大湾区等地区更好发挥高质量发展动力源的作用，优化长江经济带、黄河流域生态保护和高质量发展的体制机制，高标准高质量推进雄安新区建设，加快建设海南自由贸易港，推动形成优势互补、高质量发展的区域经济布局。

对于下半年我国经济走势，赵辰昕表示，要看到困难挑战，更要看到经济运行中的积极因素和有利条件在不断积累。随着党中央、国务院决策部署加快落实，各项政策落地见效，推动经济持续回升向好的基础将不断夯实、不断打牢，我国有条件、有能力、有信心、有底气战胜发展当中的问题、转型当中的挑战，高质量完成全年目标任务。

(责编：罗知之、陈键)

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