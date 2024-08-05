安宁

原标题：今日视点：透过上市公司半年报 看中国经济发展韧性

上市公司是中国经济最具活力的微观主体，分析其业绩的可圈可点之处，可以在一定程度上管窥经济的活力和韧性。

据Wind数据统计，截至8月4日，A股共有185家上市公司公布2024年半年报，其中121家净利润同比增长，占比65%；127家营业收入同比增长，占比69%；业绩增幅翻倍的公司有23家。

从目前公布的半年报来看，上市公司业绩回升明显，不少公司营收、利润双增，有效发挥出产业“排头兵”的作用。

另外，笔者在翻看多家上市公司半年报的时候发现，“创新”和“研发”已成为上市公司半年报中的高频词，不少上市公司表示，“进一步加大研发投入”“完善研发创新体系”“不断增强自主研发与创新实力”……笔者认为，研发方面的高度重视和持续投入有利于企业加快科技创新的步伐，积极推动经济向“新”而行；也是上市公司强大的创新能力和发展潜力的体现，折射出我国经济发展的活力和韧性。

近日发布的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，“强化企业科技创新主体地位，建立培育壮大科技领军企业机制”。这体现了党中央对科技创新的高度重视，显示出科技创新引领发展还有巨大潜力，也是对上市公司的科技创新提出的新要求。

可以预期，在资本市场助力下，上市公司将继续跑出中国科技创新的加速度，通过不断加强科技创新和技术研发，大力发展战略性新兴产业，积极培育未来产业，主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革，加速培育发展新质生产力，打造高水平的科技创新和技术研发平台，为中国经济发展注入更多新动能。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经