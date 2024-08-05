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“织密”安全防护网 数字技术护航网络生态建设

人民网记者 王绍绍
2024年08月05日14:44 | 来源：人民网
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近年来，我国大力推进5G、物联网、云计算、大数据、人工智能等新技术新应用，坚持创新赋能，激发数字经济新活力，数字生态建设取得积极成效。

工业和信息化部数据显示，近几年，我国信息通信业发展较快，信息通信业高质量发展成效显著。累计建成5G基站383.7万个，算力总规模位居全球第二，工业互联网初步建成网络、标识、平台、数据、安全五大体系。

当前，人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，随着新一代信息技术与实体经济深度融合，网络安全的基础性、保障性作用日益凸显。业内专家表示，“AI+安全”将进一步激发更多网络安全防护新需求，催生网络安全新技术、新产品、新模式，进一步拓展网络安全产业发展新空间。

目前，我国已出台多项法律法规，初步搭建起数据安全保护的基本“法律堡垒”。各地也纷纷出台数据相关条例，对数据赋能产业、数据安全保护、数据共享等内容进行规制。例如，《上海市数据条例》明确实行数据安全责任制，涵盖了数据分级分类保护、重要数据目录管理、数据安全管理等配套措施，落实重要数据备案和数据安全评估制度；《浙江省公共数据开放与安全管理暂行办法》明确公共数据开放主体应建立公共数据开放范围的动态调整机制，公共数据采集应当限定在必要范围内，不得超出公共管理和服务需要采集数据。

“人工智能的发展掀起全球新一轮产业发展浪潮，为安全行业带来新机遇的同时也带来诸多挑战。”360集团创始人周鸿祎在近日召开的ISC.AI 2024第十二届互联网安全大会上表示，面对愈加复杂的传统安全问题和大模型带来新的安全挑战，应该用AI重塑网络空间，用安全大模型解决“新老”安全问题。

作为数字经济的重要参与者，企业在维护数据安全方面也发挥着不可替代的作用。据了解，“360安全大模型”目前已在终端、安全运营、安全服务等诸多业务场景落地实践。周鸿祎表示，安全大模型要与安全业务深度融合，模型不是产品，而是能力，能力要结合“场景”，产品化才能发挥价值。

数据安全作为数字经济的关键支撑，已被纳入战略发展规划。工业和信息化部等16部门发布的《关于促进数据安全产业发展的指导意见》中，设定了我国到2025年和2035年的具体发展目标，到2025年，数据安全产业基础能力和综合实力明显增强，数据安全产业规模超过1500亿元，建成5个省部级及以上数据安全重点实验室，攻关一批数据安全重点技术和产品。到2035年，数据安全产业进入繁荣成熟期。

“数字安全与人工智能融合发展，必须寻求创新的安全模式。”中国工程院院士邬贺铨认为，数字安全已经成为数字经济发展的焦点，人工智能等数字技术的应用本身既是安全防御的重点，也是保障的有利手段。数字安全需要将大数据、人工智能、物联网等技术结合，从产业、技术、管理等方面着手，提升保障能力。（王其馨对本文亦有贡献）

(责编：乔业琼、高雷)
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