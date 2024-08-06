原标题：广新集团蝉联《财富》世界500强，位列第414位

8月5日，今年的《财富》世界500强榜单正式发布。广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）继去年成为广东省属企业首家进入《财富》世界500强的企业后，今年蝉联上榜，位列第414位，较去年提升13位。

历经24年改革发展，广新集团已经由一家外贸企业蝶变为以制造业为主、以市场化为导向、以混合所有制为特色、以资本运营为优势的国有资本投资公司，形成了新能源新材料、生物科技与食品健康、数字服务与供应链服务三大产业版图，打造了“1+4+N”的骨干企业体系，即一个镍铁和不锈钢行业的“千亿级”产业集群，四个在高性能铝型材、电子电路材料、生物发酵、数字媒体等领域的“数百亿级”链主企业，多个创新能力强的“数十亿级”专精特新、单项冠军企业。

拓展新赛道 内生式发展与外延式并购“双轮驱动”

广新集团聚焦做强做优做大新能源、新材料、生物科技、数字服务等优势战新产业板块。

坚持制造业当家，立足优势产业，打造全产业链，实现内生增长，是广新集团快速发展的主要途径。广新集团自2010年开始布局不锈钢产业，经过十多年持续建链强链补链，推动所属不锈钢企业发展壮大为广东省唯一一家拥有从红土镍矿冶炼到不锈钢产品完整产业链的高新技术企业，并获评2023年广东省战略性产业集群先进材料领域绿色钢铁产业链“链主”企业。

作为国有资本投资公司，广新集团在改革实践中凝练出“不懂不投、不混不投、不控不投”的投资理念，实施横向“同心圆”式产业扩张为主、纵向“全产业链”式产业延伸为辅的投资方向，近年来先后成功并购了佛塑科技、星湖科技、兴发铝业、伊品生物、印尼广青等一批优质企业和产业项目，迅速做强做优做大三大主业板块。

2021年，广新集团成功并购生物发酵企业，迅速完成重大资产重组、融合发展，推动所属生物科技企业一跃成为超百亿市值上市企业，并成为生物发酵细分行业具有全球性影响力的重要龙头企业。2022年，广新集团加快国际化步伐，实施跨境并购，完成印尼广青镍业股权收购工作，推动集团镍铁和不锈钢产业形成千亿级产业集群，不断向产业链高端延伸。

突破新技术 自主创新与联合创新“双管齐下”

广新集团围绕打造原创技术策源地，以自主创新或联合创新形式，在三大主业领域聚焦攻克一批关键核心技术和行业共性技术，并推动新技术从“实验室”走向“生产线”，加快成果转化和产业化。

近年来，广新集团在高端不锈钢合金材料、生物发酵、高分子材料、高性能铝挤压智能制造等领域攻克了一批行业关键技术。其中，所属不锈钢企业攻克镍矿冶炼相关技术，获国家科学技术进步奖二等奖，已经在钢铁行业得到广泛应用。所属生物科技企业联合研发的合成尼龙项目，填补了国际生物基尼龙材料的技术空白。所属高分子材料企业联合研发的偏光片项目，实现了国产替代。

截至2024年6月，广新集团累计拥有高新技术企业36家、国家级制造业单项冠军企业2家、国家级专精特新企业2家、省级专精特新企业14家，拥有国家级研发平台13个、省级研发平台39个，实现了三大主业领域研发机构全覆盖。

打造新平台 产业数字化和数字产业化“双向发力”

广新集团全力做好“产业数字化”和“数字产业化”两篇文章，将加快旗下制造业企业数字化、网络化、智能化转型作为重中之重，同时全力支持所属广告服务企业研发数字营销系统平台，打造行业“数字产业化”标杆典范。

广新集团确立“1+6+N”(1个数字化底座，6大重点项目，N个业务场景蓝图)数字化转型顶层规划蓝图，并与华为大学合作成立联合创新中心，共同开展基于工业互联网架构的联合创新。在企业层面，积极鼓励各企业探索产品创新云工厂模式，相继建设了一批“数字工厂”“绿色工厂”、数字化集控中心、外贸供应链服务平台等产业平台。

为中国企业出海赋能、创造价值，是广新拓展出海业务的另一个模式和闪亮点。在广新所属企业中，海外业务增长最为耀眼的是广告服务企业，近年来出海业务实现翻倍增长，助力了一大批中国企业出海布局、扩大国际影响力。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经