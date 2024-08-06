三部门联合发文 新型电力系统建设提速
2024年08月06日16:42 | 来源：新华社
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国家发展改革委、国家能源局、国家数据局8月6日联合发布《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》。
行动方案提出，2024年至2027年重点开展9项专项行动，包括电力系统稳定保障行动、大规模高比例新能源外送攻坚行动、配电网高质量发展行动、新一代煤电升级行动、电动汽车充电设施网络拓展行动等。
新型电力系统是助力实现“双碳”目标的关键载体、是长远保障我国能源安全的战略选择、是应对好电力转型挑战的有效举措。
记者：戴小河、韩佳诺
设计：韩佳诺
新华社国内部出品
(责编：牛镛、岳弘彬)
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