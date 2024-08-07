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上半年，全国各口岸入境外国人同比增长152.7%——

便利通关提升游客入境体验（消费万花筒）

本报记者 欧阳洁
2024年08月07日06:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　跨境往来，通关是必不可少的程序，通关感受也成为境外游客进入中国的第一印象。暑期是跨境游高峰，各口岸海关推出便利通关举措，提升游客入境体验。

　　“我和妻子经常带孩子到世界各地旅游，入境时，我们在中国海关通道的停留时间只有十几秒钟，真是太棒了！”清晨7点50分，第一次来中国旅游的德国游客威尔逊一家，乘坐LH720航班抵达北京首都国际机场3号航站楼，开始办理入境通关手续。通过集成自动红外测温设备，在正常行进过程中就完成体温监测；顺利通过海关行李监管……整个通关过程，威尔逊一家脚步几乎不用停留，高效便捷。

　　随着过境免签政策范围扩大，我国免签“朋友圈”不断扩容，越来越多境外游客以更便捷的方式来到中国。国家移民管理局最新数据显示，上半年，全国移民管理机构共查验出入境人员2.87亿人次，同比增长70.9%，各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。其中通过免签入境854.2万人次，同比增长190.1%。

　　北京海关升级科技手段，在检查托运行李时，通过大数据分析，提前确认旅客行李的风险等级。航班抵达后，海关将行李监管嵌套在行李从机舱至转盘的转运流程中，游客无需将行李搬放到机器上专门进行检查，实现无干扰式过机检查。

　　广州白云国际机场是中国三大航空枢纽之一，拥有230余个通航点，每周进出境客运航班约1500架次，航线网络覆盖全球。广州海关在广州白云机场口岸综合应用先期机检、智能审图等技术，提升旅客行李物品监管效率，并与民航、安检等部门合作，简化旅客通关流程，实行通关“一次过检”模式，让游客体验到“无感通关”的便捷。南京禄口机场海关提前了解航空公司增开加密航线需求，开通备案审批“绿色窗口”，支持国际航线增开扩容。

　　进出境游客增多，对航食也提出了更高要求。“航空食品有一定的特殊性。尤其在高温天气，对安全性要求更高，需要随时关注食品进货查验记录、生产环境的卫生条件、餐具清洗消毒是否达标等。”首都机场海关口岸卫生监督处副处长杨丽英介绍，该关指导航食企业利用温控感应、湿度控制、食品安全追溯平台等手段强化源头控制，助力企业实现可追溯管理，保障食品安全卫生。前6月，该关共监管航空食品近1450万份，其中全聚德特色产品78万份，各国游客在飞机上就能尝到中国美食，感受中国饮食文化。

　　“随着我国免签政策进一步放宽，越来越多外国朋友来华旅游。我们将持续优化海关业务流程，提升服务水平和监管效能，进一步便利人员和货物跨境流动。”海关总署综合业务司相关负责人表示。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月07日 18 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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