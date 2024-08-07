人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国邮政集团——

持续提升“出海”物流服务能力

本报记者 韩 鑫
2024年08月07日06:37 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　日前，一架来自中国邮政航空公司的B777F全货机，从江苏南京禄口国际机场起飞，赶赴卢森堡。由此，中国邮政正式开通首条自主执飞的洲际航线。“此次开通洲际航线，建立集散发运的邮商货欧洲运输干线，可覆盖欧洲36个国家和地区，运输全程时限可缩短为4至7天。”中国邮政集团党组书记、董事长刘爱力说。

　　为着力提升跨境服务能力，中国邮政持续增强航空运能，完善航空寄递网络。自2006年8月3日开通“北京—首尔”首条邮航自主国际航线以来，中国邮政航空共执飞20条自主国际航线，航空机队规模已达40余架。中国邮政还开通了20条海运专线、15条中欧班列运邮线路，形成集成多种运力、多式联运的综合立体国际运输通道，去年累计运输邮商货73万吨。

　　近年来，我国加快推动“快递出海”工程，更好服务跨境电商和现代商贸。中国邮政通过不断优化产品服务、完善海陆空立体渠道、布局海外仓等举措，持续提升邮政“出海”服务能力。通过打造邮件、商业快件、货运综合产品体系，实现了全品类、全重量段、全渠道“出海”物流服务，在稳固与多家跨境电商平台战略合作的同时，拓展服务机械、轻纺、化工、汽车配件等制造业客户5240家。海外仓配也更完善，目前已在12个国家和地区建立了15个海外仓，并在国内布局7个中转仓，累计为3500多家中国企业提供包括国内集货、国际段运输、报关清关、境外仓储配送等在内的海外仓配综合服务解决方案。

　　下一步，中国邮政将持续完善国际物流体系建设，努力建成“上下游相连接、海陆空成一体、国内外全覆盖”的国际物流网络。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月07日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“融券卖出量没有上限”等说法系造谣
　　人民网北京8月6日电 （记者黄盛）中国证券金融股份有限公司（以下简称“中证金融”）在8月5日发布声明表示，近日，个别自媒体称“转融通数据全是虚拟的，融券卖出的量实际上是根本没有上限的”，相关说法属于造谣。 中证金融表示，2023年下半年以来，证监会根据市场情况和投资者对融券转融券业务的关切，采取了一系列加强监管和逆周期调节的举措，并于今年7月10日依法批准中证金融暂停转融券业务。…
多措并举守护黑土地 筑牢粮食安全“压舱石”
　　民以食为天，粮稳天下安。保护黑土地，就是保护我们的“大粮仓”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部