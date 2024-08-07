中国邮政集团——
持续提升“出海”物流服务能力
2024年08月07日06:37 | 来源：人民网－人民日报
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日前，一架来自中国邮政航空公司的B777F全货机，从江苏南京禄口国际机场起飞，赶赴卢森堡。由此，中国邮政正式开通首条自主执飞的洲际航线。“此次开通洲际航线，建立集散发运的邮商货欧洲运输干线，可覆盖欧洲36个国家和地区，运输全程时限可缩短为4至7天。”中国邮政集团党组书记、董事长刘爱力说。
为着力提升跨境服务能力，中国邮政持续增强航空运能，完善航空寄递网络。自2006年8月3日开通“北京—首尔”首条邮航自主国际航线以来，中国邮政航空共执飞20条自主国际航线，航空机队规模已达40余架。中国邮政还开通了20条海运专线、15条中欧班列运邮线路，形成集成多种运力、多式联运的综合立体国际运输通道，去年累计运输邮商货73万吨。
近年来，我国加快推动“快递出海”工程，更好服务跨境电商和现代商贸。中国邮政通过不断优化产品服务、完善海陆空立体渠道、布局海外仓等举措，持续提升邮政“出海”服务能力。通过打造邮件、商业快件、货运综合产品体系，实现了全品类、全重量段、全渠道“出海”物流服务，在稳固与多家跨境电商平台战略合作的同时，拓展服务机械、轻纺、化工、汽车配件等制造业客户5240家。海外仓配也更完善，目前已在12个国家和地区建立了15个海外仓，并在国内布局7个中转仓，累计为3500多家中国企业提供包括国内集货、国际段运输、报关清关、境外仓储配送等在内的海外仓配综合服务解决方案。
下一步，中国邮政将持续完善国际物流体系建设，努力建成“上下游相连接、海陆空成一体、国内外全覆盖”的国际物流网络。
《 人民日报 》（ 2024年08月07日 17 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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