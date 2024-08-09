人民网北京8月9日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，2024年上半年，全国价监竞争守护行动共立案1.29 万件，结案 1.03 万件，罚没款11.21亿元，督促退还金额5.60亿元。

市场监管总局相关负责人表示，从加强监管执法看，价监竞争守护行动有力推进，反不正当竞争专项执法持续强化，涉企违规收费整治不断加强，价格监管质效逐步提升。

据上述负责介绍，上半年，市场监管部门聚焦医药领域腐败问题开展集中整治，严厉打击商业贿赂违法行为，探索建立重大案件查办跨地区联动机制。聚焦节日期间重要民生商品稳价保质工作，加强66种重要民生商品价格监测监管，总局派出6个工作组赴地方调研指导。配合交通运输、医保、教育等部门核查收费问题。

同时，上半年，市场监管部门聚焦重点领域，着重查处新型网络不正当竞争、民生领域虚假宣传、创新创造创业活动中不正当竞争等违法行为，配合开展“特供酒”清源打链、“长江禁捕 打非断链”等专项行动。针对重点领域多发的“傍名牌”“搭便车”等不正当竞争问题，24个省级市场监管部门结合实际，组织206个地级市市场监管部门开展“你拍我查”活动，鼓励经营主体、各界群众通过微信小程序、公众号、客户端等途径拍摄违法线索，加大对企业品牌保护力度，加强对消费者权益保护，不断凝聚反不正当竞争社会共识。上半年，全国共查办各类不正当竞争案件6076件，罚没金额3.78 亿元。其中，网络不正当竞争案件2157件。

在涉企违规收费整治方面，市场监管部门聚焦政府部门及下属单位、行业协会、金融机构、天然气管网输配和供水等领域，组织开展交叉检查、重点抽查。截至目前，检查单位4.48万家，立案1253件，罚没款1.59亿元，督促退还违规收费3.93亿元。

上述负责人表示，上半年，价格监管质效逐步提升，民生答卷更显温度。市场监管部门加强教育、医疗服务、旅游等领域价格收费监管，加强节假日价格监管。聚焦平台价格常态化监管，组织10家直播平台召开行政指导会，规范主播和商家价格行为。会同国家发展改革委印发《关于规范电动自行车充电收费行为的通知》，推动城市燃气清费顺价。持续开展粮食市场秩序整治，部署开展居民水电气价格检查。上半年，全国共立案民生领域价格违法案件4457件，结案3494件，罚没款4.04亿元，督促退还违规收费1.67亿元。

在完善法治建设方面，市场监管总局出台《网络反不正当竞争暂行规定》，公布《行业协会商会收费行为合规指南》，研究制定《医药企业防范商业贿赂风险合规指引》，源头治理不断推进。反不正当竞争国际交流合作不断深化，参与世贸组织第九次对华贸易政策审议。

同样是在上半年，市场监管总局综合运用“三书一函”，多次发出涉企收费专项整治《提醒敦促函》，指导督办工作不断加强。实行预期成果清单管理，在价监竞争守护行动中推动各地明确101项制度性成果。商业秘密保护体系建设加快推进，印发《市场监管总局关于组织申报第三批全国商业秘密保护创新试点的通知》，组织开展第二届“企业商业秘密保护能力提升服务月”活动。

(责编：乔业琼、高雷)

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