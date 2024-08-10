原标题：上半年服务进出口总额同比增长14%

本报北京8月9日讯（记者冯其予）商务部9日发布的数据显示，上半年，我国服务贸易继续快速增长，服务进出口总额35980.3亿元，同比增长14%。其中，出口14675.8亿元，增长10.7%；进口21304.5亿元，增长16.4%；服务贸易逆差6628.7亿元。

知识密集型服务贸易继续增长。上半年，知识密集型服务进出口14176.2亿元，增长3.7%。其中，知识密集型服务出口8021.2亿元，增长2.1%，增长较快的领域有知识产权使用费、个人文化和娱乐服务，增幅分别为13.8%、13.1%；知识密集型服务进口6155亿元，增长6%，增长较快的领域有个人文化和娱乐服务、其他商业服务，增幅分别为42.6%、14.9%。

同时，旅行服务继续保持高速增长。上半年，旅行服务进出口9617.1亿元，增长47.7%，为服务贸易第一大领域。

(责编：郝帅、杨迪)

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