原标题：国内市场消费需求持续恢复

国家统计局8月9日发布数据显示，7月份全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.5%，涨幅扩大；环比上涨0.5%，由降转涨。全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降0.8%，环比下降0.2%，降幅均与上月相同。

展望后期，随着宏观政策持续用力，经济回升向好态势将持续增强，预计物价总水平将保持温和回升态势。

CPI同比涨幅扩大

国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示，7月份消费需求持续恢复，加之受部分地区高温降雨天气影响，全国CPI环比由降转涨，同比涨幅有所扩大。

从环比看，CPI由上月下降0.2%转为上涨0.5%。食品中，受部分地区高温降雨天气影响，鲜菜和鸡蛋价格分别上涨9.3%和4.4%；非食品中，暑期出游需求较旺，飞机票、旅游和宾馆住宿价格分别上涨22.1%、9.4%和5.8%，涨幅均高于近10年同期平均水平。

从同比看，CPI上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。食品价格由上月下降2.1%转为持平。其中，猪肉价格上涨20.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点；鲜菜和鸡蛋价格由上月下降转为上涨，鲜果、食用油、牛肉和羊肉价格降幅均有收窄。非食品价格上涨0.7%，涨幅比上月回落0.1个百分点。

“我国经济延续回升向好态势，带动物价持续企稳回升。构成CPI的八大类商品和服务价格中，除交通通信价格小幅下降外，其他七大类价格均同比上涨。”国家发展改革委价格监测中心分析预测处处长张学武表示。

中国民生银行首席经济学家温彬认为，猪肉价格周期性回升但基本符合前期产能推算预期，涨幅温和可控；受短期高温多雨天气影响，鲜菜、鲜果和鸡蛋等价格涨幅强于季节性，是主要的超预期影响因素。

PPI同比降幅与上月持平

7月份，受市场需求不足及部分国际大宗商品价格下行等因素影响，全国PPI环比、同比降幅均与上月相同。

从环比看，PPI下降0.2%。其中，生产资料价格下降0.3%，降幅比上月扩大0.1个百分点；生活资料价格由上月下降0.1%转为持平。

张学武分析，从促降因素看，建筑施工进入淡季，钢铁行业出厂价格下降1.7%。主要发达经济体增长动能转弱叠加海外库存增加，铜、铝等有色金属行业出厂价格下降0.4%。从促升因素看，国际油价上涨带动国内上游油气开采、石油煤炭及其他燃料加工等行业出厂价格分别上涨3%、0.5%。受大宗耐用消费品以旧换新支持力度加大、部分汽车限购地区增发购车指标以及一些车企调整销售策略影响，汽车制造业出厂价格止跌回升。

从同比看，PPI下降0.8%，降幅与上月相同。其中，生产资料价格下降0.7%，降幅比上月收窄0.1个百分点；生活资料价格下降1.0%，降幅扩大0.2个百分点。主要行业中，非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业、电气机械和器材制造业、农副食品加工业、计算机通信和其他电子设备制造业、汽车制造业6个行业，是影响PPI同比下降的主要因素，合计下拉PPI约1.25个百分点。

7月份PPI同比降幅与6月持平，未能进一步收窄。温彬分析，一方面，7月份全球商品价格高位回落，对我国工业品价格传导趋于减弱。另一方面，当前我国工业企业仍面临内需不足问题，下游价格下行压力大于上游。未来3个月，去年低基数效应基本消失，叠加受主要发达国家衰退预期影响，全球商品价格明显回落，对我国上游工业品价格形成向下传导压力，预计PPI可能面临同比降幅扩大的局面。

东方金诚研究发展部总监冯琳表示，尽管7月份翘尾因素进一步回升，但因新涨价动能减弱，当月PPI同比跌幅与上月持平，结束了过去3个月的降幅连续收窄过程。下半年，预计工业品价格下行压力会再度加剧。

物价反映需求依然偏弱

整体看，7月份CPI虽略高于市场预期，但食品和能源贡献较大，核心CPI处在历史低位，反映需求依旧偏弱。

展望未来，温彬认为，中期看猪肉价格“上有顶，下有底”。当前，规模性养猪企业在高负债下扩产意愿有限，而中小散户成本偏高竞争力不足，加上秋冬季需求回暖，猪肉价格不太可能出现明显回落。不过，由于本轮产能去化周期长、幅度浅，在没有大的疫情冲击下，猪肉价格未来涨幅也将有限。天气因素对短周期食品的冲击有望逐步缓解，食品整体供给有保障，难以出现持续上行。国际能源价格随着发达经济体衰退预期加强出现回落，未来输入性通胀压力将减弱。内外需仍有压力。从外需看，近期欧美补库存支撑出口高增长，但后期恐有下行压力；从内需看，今年以来我国节日型、脉冲型消费特征明显，但耐用品和基本消费需求依旧偏弱。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，国内物价继续维持低位，反映出国内供需尚未恢复平衡，有效需求仍然不足。工业部门整体仍在降价促销，企业扩张生产、投资意愿整体偏弱，微观主体不够活跃，宏观政策仍需要给予有力支持。

“考虑到上游工业价格依旧在负区间，整体通胀水平将继续低于政策目标。随着全球主要央行进入降息周期，未来我国货币政策仍有较大发力空间。”温彬说。

(责编：郝帅、杨迪)

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