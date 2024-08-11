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前7个月中欧班列开行超1.1万列

2024年08月11日08:25 | 来源：经济日报
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原标题：前7个月中欧班列开行超1.1万列

本报北京8月10日讯（记者齐慧）中国国家铁路集团有限公司的数据显示，今年前7个月，中欧班列累计开行11403列，发送货物122.6万标箱，同比分别增长12%、11%。其中7月份开行1776列，发送货物18.5万标箱，连续3个月单月开行超过1700列。

国铁集团货运部负责人介绍，今年以来，国铁集团持续提升中欧班列运行品质和效率，有力保障了国际供应链产业链稳定畅通，为高水平对外开放注入了新动能。

加强通道能力建设，提升中欧班列运输效率。强化境内外运输协调，加强中欧班列通道建设，提升口岸换装能力，推广快速通关模式，西、中、东三条运输主通道前7个月中欧班列开行量同比分别增长15%、22%、2%。

扩大全程时刻表中欧班列开行规模，提高中欧班列运行品质。全程时刻表中欧班列开行规模不断扩大，自6月中旬实施第三批全程时刻表以来，每周稳定开行17列，包括西安、成都、重庆、义乌至德国杜伊斯堡、波兰罗兹等线路。

(责编：罗知之、陈键)
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