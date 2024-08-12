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上海浦东至江苏昆山双向低空载客航线试点开通

2024年08月12日12:22 | 来源：新华网
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新华社上海8月12日电（记者龚雯）记者从上海市经济和信息化委员会获悉，上海新空直升机有限公司日前试点开展浦东国际机场至昆山城市航站楼双向低空的士载客服务，将两地间的通勤时间大大缩短，让人们出行更加便利。

据测算，原本从江苏昆山出发到浦东国际机场乘坐国内航班需提前4小时30分钟出发，乘坐国际航班需提前5小时30分钟出发，低空载客航线的开通使时间大幅缩短至国内航班仅需提前1小时30分钟、国际航班仅需提前2小时。预计该航线可实现年载客2万至3万人次。

低空载客运输是低空经济的重要组成部分。上海市经济信息化委、民航华东局、上海市交通委、上海机场集团等相关单位积极推动运营服务企业开通落地长三角区域低空航线，推动上海低空经济高质量发展，进一步协同实现长三角区域低空经济产业一体化。

未来，上海将持续拓展低空航线覆盖面，开通上海至江苏太仓、吴江等长三角区域低空航线，以及开通浦东国际机场至宝山上海国际邮轮旅游度假区等市内低空旅游航线，加大政策支持力度，为低空经济发展注入新动能。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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