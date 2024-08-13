人民网记者 许维娜

今年上半年，我国国内生产总值同比增长5.0%，环比增速连续8个季度正增长，为实现全年目标奠定了坚实基础、提供了有力支撑。尽管外部环境变化带来的不利影响增多，又有不少新的困难挑战，但我国经济展现出强大韧性。

随着3月份以来一批稳经济政策效果持续显现，今年1-6月，全国规模以上工业增加值同比增长6%，工业经济恢复向好。具体来看，上半年，电动汽车、锂电池、光伏“新三样”出口同比增长61.6%。

“今年以来，各地区各部门坚持稳中求进工作总基调，坚持质量第一、效益优先，大力推进新型工业化，加快培育新质生产力。”赛迪研究院工业经济运行首席研究员乔宝华在接受记者采访时表示，这一过程中，工业经济实现稳中向好，工业投资实现快速增长，出口增速显著反弹，企业效益逐步向好，对宏观经济延续恢复向好态势起到了“压舱石”作用。

随着各地宏观组合政策落地显效，市场需求逐步恢复，企业预期有所改善，各地工业经济向好态势得以巩固。近日，各地上半年工业经济数据相继出炉，成绩亮眼。

乔宝华表示，上半年中国的经济运行有四大突出亮点：

一是工业生产稳中向好，经济增长新动能不断增强。上半年，我国规模以上工业增加值同比增长6.0%，与一季度增速基本持平，较去年同期和去年全年分别加快2.2和1.4个百分点。工业对GDP增长的贡献率显著提高，达到39.1%，支撑作用进一步增强。特别是高技术制造业和装备制造业的快速增长，为经济增长注入了新动能。电子、汽车行业的蓬勃发展，为工业增加值增长贡献了近三成，显著提升了经济发展的后劲和韧性。

二是工业投资较快增长，设备更新改造带动明显。各地区各部门积极推动制造业技术改造升级和设备更新，带动工业投资快速增长。上半年，工业投资同比增长12.6%，设备工器具购置投资同比增长17.3%，对全部投资增长的贡献率高达54.8%。技术改造投资的增长，为工业生产注入了新的活力。

三是出口增速显著反弹，机电等产品优势增强。今年以来，各地区各部门积极引导企业开拓多元化市场，鼓励企业提升加工贸易水平，推动外贸质升量稳。上半年，我国规模以上工业企业出口交货值同比增长3.3%，增速较一季度加快2.5个百分点，较上年同期和上年全年分别回升8.1和7.2个百分点，回升情况好于预期。

四是企业效益逐步改善，装备制造业贡献突出。今年以来，扩内需、稳外贸等政策助力需求恢复，叠加减税降费政策、减轻企业负担行动等加快落实，工业企业效益逐步改善。上半年，规模以上工业企业营业收入同比增长2.9%，利润总额同比增长3.5%，营业收入利润率为5.41%，均较上年同期有所改善。

先进制造业是全球主要经济体竞争的制高点，也是科技创新的主战场，是构建现代化产业体系的重点和难点所在。党的二十届三中全会提出：“加快推进新型工业化，培育壮大先进制造业集群，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。”

乔宝华表示，随着改革的不断深入，我国工业经济将在新发展阶段实现更高质量的发展，为全面建设社会主义现代化国家贡献更大力量。它的“新”主要体现在以下三个方面：

一是构建高水平社会主义市场经济体制。这有助于促进各种所有制经济优势互补、共同发展；有助于加快构建全国统一大市场，提高资源配置效率、释放市场潜力；有助于保护各种所有制经济产权、推动实现优胜劣汰；有助于弥补市场失灵，促进经济平稳运行、保障经济安全。

二是健全推动经济高质量发展体制机制。这有助于促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚，大幅提升全要素生产率，加快经济增长动力转换；有助于加快制造业高端化、智能化、绿色化发展，促进产业结构优化；有助于加快推进新型工业化，促进实体经济和数字经济深度融合；有助于提升产业链供应链韧性和安全水平，推动重点产业高质量发展。

三是构建支持全面创新体制机制。这有助于推动科技创新力量、要素配置、人才队伍体系化、建制化、协同化，推动科技创新和产业创新融合发展；有助于加快建设国家高水平人才高地和吸引集聚人才平台，加快建设国家战略人才力量，建设一流产业技术工人队伍。通过全面创新体制机制改革，将推进教育、科技、人才协同融合，形成推动高质量发展的倍增效应，持续强化经济发展韧性和后劲。

(责编：孙红丽、吕骞)

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