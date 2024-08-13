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水利部举行防汛周会商 安排部署重点防御工作

2024年08月13日09:07 | 来源：光明日报
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原标题：水利部举行防汛周会商 安排部署重点防御工作

本报北京8月12日电（记者陈晨）12日上午，水利部举行防汛周会商，视频连线水利部长江水利委员会、黄河水利委员会、淮河水利委员会、海河水利委员会、珠江水利委员会、松辽水利委员会、太湖流域管理局，滚动分析乌苏里江、黄河流域北洛河等河流防汛形势，分析研判全国汛情发展态势，针对性安排部署重点防御工作。

会商指出，预报未来一周，受强降雨影响，海河流域滦河、潮白河，黄河流域渭河，长江流域岷江，珠江流域西江干支流，辽河流域辽河、大凌河，鸭绿江等河流可能发生洪水过程，暴雨区内中小河流洪水和局地山洪灾害风险较高。乌苏里江干流洪水于12日5时全线超警，预报14日前后将全线超过保证水位，洪水过程将持续至8月下旬；北洛河发生高含沙洪水正向下游演进，汇入渭河后进入黄河，三门峡、小浪底等水库面临高含沙洪水考验。防汛形势依然严峻复杂。

会商强调，要始终把保障人民生命安全放在第一位，持续保持防汛关键期工作机制和工作状态，弦不能松，意不可疏，落实落细各项防御措施，防御好每一局地、每一流域、每一场次洪水。要更加关注今年多次发生洪水的河流，充分认识到后发洪水比前场次洪水风险更高、出险几率更大；更加关注每一局地发生的山洪灾害风险，决不能因其影响范围小而不把其置于最重要防御目标。

(责编：罗知之、李楠桦)
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