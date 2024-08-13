我国2024年快递业务量已突破1000亿件
2024年08月13日09:07 | 来源：新华社
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国家邮政局监测数据显示，截至8月13日，我国2024年快递业务量已突破1000亿件，比2023年突破千亿件提前71天，凸显出我国快递市场的繁荣活跃和发展质效的不断提升，更折射出我国经济发展的活力与韧性。
记者：戴小河
设计：苗夏阳
新华社国内部出品
(责编：胡永秋、杨光宇)
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