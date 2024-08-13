国家邮政局监测数据显示，截至8月13日，我国2024年快递业务量已突破1000亿件，比2023年突破千亿件提前71天，凸显出我国快递市场的繁荣活跃和发展质效的不断提升，更折射出我国经济发展的活力与韧性。

记者：戴小河

设计：苗夏阳

新华社国内部出品

(责编：胡永秋、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经