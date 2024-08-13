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7月快递发展指数提升11.8%

2024年08月13日09:08 | 来源：光明日报
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原标题：7月快递发展指数提升11.8%

本报北京8月12日电（记者董蓓）国家邮政局12日发布的2024年7月中国快递发展指数报告显示，经测算，7月中国快递发展指数为393.9，同比提升11.8%。快递业保持稳中向好发展态势，智能装备加快应用，跨境服务继续优化，发展效能稳步提升。

7月，快递发展规模指数为508.8，同比提升31.1%。从分项指标来看，预计7月快递业务量将同比增长22%左右，快递业务收入将同比增长16%左右。为保障汛期行业平稳运行，快递企业强化运力调配，加大人员投入，加强隐患排查，保障寄递渠道安全畅通，有效满足黄桃、葡萄等时令水果寄递需求。

7月，快递服务质量指数为564.7，同比提升0.7%。从分项指标来看，快递服务公众满意度预计为83.7分，同比提升0.8分。重点地区72小时妥投率预计为84.8%，同比提升0.5个百分点。

为解决用户更改寄递地址遇到的时限变慢、运费变高、不能多次改址、查询困难等问题，快递企业升级改址服务，可实现多次改址、改址不改号、就近分拣、及时转寄、精准计费等功能，有效改善改址服务体验。快递企业积极创新服务模式，在江苏无锡开展地铁运输的同时，在地铁站增设“智能快递柜+行李寄存”多元服务，推动末端服务便捷发展。

7月，快递发展能力指数为218.6，同比提升7.3%。快递企业以高质量服务拓展国际市场，与亚马逊平台合作推出面向中国市场的端到端直邮模式，在欧洲多个国家上线时效产品，为跨境电商企业、海外用户提供更加高效便捷的国际寄递服务。

7月，多部门出台政策推动邮政快递枢纽布局建设，为行业增强基础能力、提升枢纽集聚辐射作用创造良好机遇。预计8月，行业运行仍将保持平稳。

(责编：罗知之、李楠桦)
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