人民网记者 黄盛

近日发布的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》（以下简称《决定》），对进一步深化资本市场改革进行部署，作出“健全投资和融资相协调的资本市场功能”“促进资本市场健康稳定发展”“建立增强资本市场内在稳定性长效机制”等安排。

对此，证监会市场一司司长张望军说：“‘健全投资和融资相协调的资本市场功能’在《决定》中首次提出，这体现了新形势下中央对资本市场定位、功能、作用的新期待和新要求。未来资本市场改革需要更加重视投融资两端的平衡。”

据介绍，投资功能和融资功能是资本市场功能的一体两面，资本市场健康发展离不开投资、融资功能相辅相成。

张望军表示，投资端方面，需要提升对投资者的服务和回报。证监会将推动有关方面针对保险资金、社保基金、养老保险基金等中长期资金特点，优化入市政策安排，打通制度堵点痛点；支持证券基金经营机构推出更多匹配中长期资金需求的产品和服务，更好发挥行业机构引领和示范作用，稳步推进公募基金行业费率改革落地见效；积极支持上市公司特别是央国企上市公司通过股份回购、股东增持等方式加强市值管理，提升投资者回报水平等。

融资端方面，张望军指出，要科学制定资本市场发展规划，严格规范融资行为，合理把握新股发行和再融资节奏，加强逆周期调节。同时，落实好资本市场服务科技企业高水平发展十六项措施和深化科创板改革八条措施，聚焦国家重大战略和经济社会发展重点领域、薄弱环节提升服务质效，引导资源要素向新质生产力集聚，增强资本市场对科技创新的包容性和适配性。

对于建立增强资本市场内在稳定性长效机制，张望军说，下一步监管部门将持续抓好贯彻落实，重点从五方面发力：一是从资产端着手，大力提升上市公司投资价值；二是从资金端着手，持续引入更多源头活水；三是从交易端着手，进一步优化完善市场监管机制；四是从文化端着手，积极培育长期价值投资理念；五是从工具端着手，进一步丰富完善政策工具箱。

另据证监会数据显示，当前，我国资本市场已经到了向高质量发展加快转变的阶段。截至2024年6月末，上海、深圳、北京3家证券交易所共有上市公司5374家，总市值约73.6万亿元。新上市企业中科技创新类占比超过70%，高科技行业上市公司市值占比超过40%。债券市场规模居全球第二，债券市场托管余额165万亿元。

(责编：孙红丽、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经