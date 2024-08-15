原标题：京津冀加强标准化协同联动见成效

本报北京8月14日电（记者陈海波）市场监管总局标准创新司副司长柳成洋14日在该局召开的京津冀区域协同十周年标准化发展专题新闻发布会上介绍，京津冀协同发展战略实施10年来，北京、天津和河北共同发力，在交通、卫生、环保、安监、商务、人力资源等重点领域发布区域协同地方标准87项，为京津冀区域协同发展提供技术支撑。

在交通一体化方面，三地制定《电子不停车收费系统路侧单元应用技术规范》《京津冀跨省市省级高速公路命名和编号规则》《京津冀高速公路智能管理与服务系统技术规范》等区域协同地方标准10项，推进便捷通畅交通网建设，提升区域一体化运输服务水平。

在生态环境保护方面，三地制定《液氨贮存使用单位环境风险防控技术规范》区域协同地方标准，引导液氨贮存使用单位加强环境风险管理、完善环境风险防控设施，从源头预防和减少突发环境事件的发生。

在促进民生保障方面，三地协同地方标准《救助保护和儿童福利机构未成年人心理评估规范》发布实施，标志着京津冀救助保护和儿童福利机构未成年人心理评估工作步入标准化、规范化的新阶段，是区域协同标准助力京津冀区域未成年人社会保护制度建设上的积极探索。

(责编：罗知之、李楠桦)

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