本报记者 董蓓

原标题：国民经济运行总体平稳

【来自国新办新闻发布会的报道】

8月15日，国家统计局发布了7月份国民经济运行基本情况。7月份，各地区各部门完整、准确、全面贯彻新发展理念，加强宏观调控，有效应对风险挑战，生产需求继续恢复，就业物价总体稳定，新动能继续培育壮大。

在15日举行的国新办新闻发布会上，国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华介绍，总的来看，7月份，经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进。

进出口累计规模创历史同期新高

“从7月份主要经济指标运行情况看，面对复杂严峻的国内外环境，以及国内暴雨洪涝、极端高温等短期因素带来的扰动，在宏观政策加力实施作用下，在各方面共同努力下，经济运行延续了总体平稳、稳中有进的发展态势。”刘爱华在会上表示。

随着促消费政策的持续显效，商品零售有所加快，服务消费潜力继续释放，市场销售增速回升。7月份，社会消费品零售总额同比增长2.7%，比上个月加快0.7个百分点；环比增长0.35%。

进出口方面，货物进出口质升量增，7月份货物进出口总额同比增长6.5%，比上个月加快0.7个百分点。进出口的累计规模创历史同期新高，家用电器、集成电路、船舶等重点产品的出口优势继续得到巩固。

生产供给方面，工业生产保持较快增长，装备制造业继续发挥“压舱石”作用，增加值同比增长7.3%，比上个月加快了0.4个百分点。7月份，服务业生产指数同比增长4.8%，比上个月加快0.1个百分点。其中，暑期旅游出行人数增多，带动相关的交通运输、仓储和邮政业生产指数增长5.3%，快于全部服务业增速。

与此同时，新质生产力培育壮大，高技术制造业、现代服务业等新产业发展向好，7月份规模以上高技术制造业增加值同比增长10%，比上个月加快1.2个百分点；信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业生产指数分别增长12.6%和9%。智能绿色新产品产量保持快速增长，虚拟现实设备产品、服务机器人、新能源汽车产量、充电桩产量分别增长55.7%、41.6%、27.8%、34.9%。

工业生产较快增长，产业结构持续优化

7月份，在宏观政策加力显效、新动能加快成长以及出口带动作用增强等因素综合作用下，工业生产保持较快增长，产业结构持续优化。数据显示，7月规模以上工业增加值同比增长5.1%，环比增长0.35%。八成行业、近六成产品实现增长。

7月份，规模以上装备制造业增加值同比增长7.3%，比上个月加快0.4个百分点，拉动规模以上工业增长2.4个百分点，贡献率为47.9%。1至7月累计，规模以上装备制造业增加值占全部规模以上工业的比重自年初以来持续提升至33.4%，已经连续17个月保持在30%以上。

制造业新动能加快培育壮大。从行业看，航空航天器及设备制造业、电子及通信设备制造业、计算机及办公设备制造业等高端装备行业增加值增速分别为18.1%、13.1%、11.0%，增速分别比6月份加快8.8、2.1和6.8个百分点。从产品看，民用无人机产品产量同比增长达84.7%、服务机器人增长41.6%、集成电路增长26.9%、工业机器人增长19.7%，都实现了两位数的较快增长。

“今年以来，虽然国际经贸环境错综复杂，但我国外贸企业充分发挥韧性强、活力足的优势，抢抓全球贸易回暖机遇，工业品出口增长有所加快。”刘爱华表示。

7月份，规模以上工业出口交货值同比增长6.4%，比上个月加快2.6个百分点。主要出口行业中，电子行业出口交货值同比由降转增，是带动当月出口交货值增速加快的主要支撑；汽车行业出口交货值从2023年12月份以来连续8个月保持两位数增长。

新动能日益成为经济增长新引擎

“从7月份主要指标数据看，经济运行总体延续了回升向好的发展态势。”刘爱华指出，展望下阶段，既要增强风险意识和底线思维，采取有力措施，积极应对风险挑战，又要保持战略定力，坚定发展信心，看到我国经济发展仍是有利条件强于不利因素，稳中向好、长期向好的发展态势不会改变。

从生产端看，新动能日益成为经济增长的新引擎。今年以来，传统产业的转型升级稳步推进，高端制造、数字经济、新能源等新兴产业快速发展，产业高端化、智能化、绿色化步伐稳健，新质生产力加快形成，产业提质升级为经济发展增添了新动力和新优势，进一步拓展了发展空间。1至7月，规模以上高技术制造业、装备制造业增加值占比同比分别提高0.6和0.9个百分点；虚拟现实设备、新能源汽车等智能绿色产品都保持两位数以上增长，产品竞争力提升也在带动外贸增量提质。经济新的增长点逐步形成，有利于增强经济上行动力。

从需求端看，市场潜力、政策效力有望带动国内需求继续恢复。当前我国正处在消费潜力加快释放的时期，近期，各地区各部门加力推动消费提质升级，不断围绕国潮新品、区域特色优化消费供给，亲子游、演出游、赛事游、影视游等新型融合式消费快速发展，成为带动消费增长的亮点。投资方面，“两重”建设项目提速建设，短板领域、薄弱环节、新赛道新领域投资增势良好。

刘爱华表示，尽管面临不少风险挑战，中国经济发展仍是有利条件占优，有基础、有条件战胜发展和转型中的问题，推动经济持续回升向好。

（本报记者 董蓓）

(责编：罗知之、李楠桦)

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