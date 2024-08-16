高产大油田渤中19-2油田开发项目陆地建造完工
2024年08月16日18:52 | 来源：新华网
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记者从中国海油天津分公司获悉，8月16日，渤中19-2油田开发项目陆地建造完工，进入投产倒计时。
渤中19-2油田位于渤海西南部海域，是在渤中19-6潜山油气藏之上发现的整装、优质大油田，具有油藏埋藏浅、油品性质好、含油层段集中、测试产能高、含油面积大及储量丰度较高等特点。
渤中19-2油田开发项目是渤海油田2025年上产4000万吨的关键项目。项目包括新建总重量达2.5万吨的1座中心平台和4座井口平台，铺设多条海底混输管道、注水管道等，并对渤中19-6凝析气田的3个平台进行适应性改造。
自2023年末开工以来，项目团队依托海油工程天津智能化制造基地在智能化、标准化建造等方面的优势，全面推动油田智能化建设，项目施工效率大幅提升。在甲板片预制阶段，通过一体化建造模式，4个井口平台一体化安装率达99%，高空作业量明显减少。（记者梁姊）
(责编：赵欣悦、袁勃)
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